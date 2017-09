CHE BELLA GIORNATA/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 23 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHECCO ZALONE

Che bella giornata, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 21.30. La pellicola è una commedia del 2011 diretta da Gennaro Nunziante (Casomai, Commedia sexi, La febbre) ed interpretata da Checco Zalone (Quo vado?, Sole a catinelle, Cado dalle nubi), Rocco Papaleo (Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale, Un boss in salotto) e Nabiha Akkari (Barbecue, Non c'è più religione, Happy end). Nunziante ha collaborato a lungo con Checco Zalone, dirigendo tutti i film dell'attore e comico barese. Il secondo film, dopo Cado dalle nubi, del popolare comico televisivo si è rivelato un grandissimo successo di pubblico. Al botteghino ha incassato oltre 64 milioni di euro in Italia, rivelandosi il secondo film di maggiore incasso di sempre in Italia dopo Avatar e superando lo storico successo di La vita è bella di Roberto Benigni. Il successo sarà poi bissato, anzi superato, dal seguente Sole a catinelle. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CHE BELLA GIORNATA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Checco Zalone è un giovane di origini pugliesi ma cresciuto in Brianza con i genitori, emigrati al Nord quando lui era ancora bambino. Checco è un buttafuori precario e, nonostante sogni lavorare nell'ambito della sicurezza, è stato respinto per ben 3 volte al colloquio per diventare Carabiniere. Attraverso la raccomandazione di un parente presso l'Arcivescovo, Checco viene assunto come guardia giurata presso il Duomo di Milano. Il giovane però, non è evidentemente in grado di svolgere il suo compito, è maldestro e sempre distratto. Un giorno conosce Farah (Nabiha Akkari), una studentessa araba di architettura che vuole accedere alle terrazze del Duomo. Checco si innamora subito di lei e le acconsente di accedere anche nelle zone vietate al pubblico. Farah però è in realtà una terrorista che, insieme al fratello ed altri complici, intende piazzare una bomba nel Duomo per vendicarsi dell'omicidio dei suoi genitori avvenuto durante la recente guerra al terrorismo. Ben presto la ragazza però si ritrova invischiata con un fidanzato estremamente appiccicoso e una nuova famiglia fin troppo affettuosa. Farah viene persino invitata al battesimo di un famigliare in Puglia, dove è addirittura scelta come madrina, pur non essendo cristiana, del nuovo nato. La ragazza deve però sottostare ai piani del fratello e ormai non ha più la possibilità di sganciarsi senza ferire Checco e la sua famiglia.

