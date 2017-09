CLEMENTINO/ Da rapper ad attore: reciterà in un film comico? (Un, due, tre Fiorella)

Clementino a Un, Due, Tre...Fiorella

UNA PARTE DA ''PROTAGONISTA'' PER LUI

Così come accaduto sabato 15 settembre, anche nella puntata di questa sera di Un, Due, Tre...Fiorella il rapper napoletano Clementino sarà presente in trasmissione. Clementino, reduce dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con il brano Ragazzi Fuori, nel corso dell'estate 2017 è stato protagonista di un tour di spettacoli in giro per l'Europa. Location come Londra, Stoccarda e Colonia hanno permesso a Clementino di presentare al suo pubblico di fan l'ultimo album dal titolo Vulcano. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il simpatico rapper partenopeo ha dichiarato di essere pronto a prendere parte ad un film comico nelle vesti di protagonista. Del resto per accorgersi che Clementino fosse portato per la recitazione è sufficiente dare un'occhiata ai suoi vari video clip o alle sue partecipazioni in film come Troppo Napoletano e Zeta. Clementino si è sempre dimostrato molto sensibile alle tematiche d'attualità. Basti pensare che poco dopo il terribile terremoto che ha scosso l'isola di Ischia, il rapper napoletano tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha invitato i villeggianti a non abbandonare l'isola. Di recente, poco dopo l'attentato che ha colpito la Rambla, ha trascorso una settimana di relax a Barcellona, in compagnia di alcuni amici. L'ultimo singolo estratto dall'album Vulcano è La cosa più bella che ho. Il brano è stato pubblicato nel mese di luglio del 2017.

L'ESORDIO DI CLEMENTINO

Clementino, nome d'arte di Clementino Maccaro, nasce ad Avellino nel dicembre del 82. Muove i primi passi nel mondo del rap italiano fin da giovanissimo con lo pseudonimo di Iena White. Tra il 2004 ed il 2006 riesce a vincere svariate sfide di freestyle riuscendo così ad emergere dopo tanti anni di gavetta. Nel 2009 forma il gruppo Videomaind e nel 20012 duetta assieme a Fabri Fibra. Con il brano Ragazzi fuori, si è piazzato alla dodicesima posizione nella classifica finale del Festivan di San Remo 2017.

