Carmen Di Pietro/ La doccia bollente a Tristopoli su tacco 12: il video

Carmen Di Pietro

Le docce sono sempre al centro del gossip legato al Grande Fratello Vip 2017 e se nei giorni scorsi si è parlato molto di Cecilia Rodriguez e del suo bidet, oggi la protagonista è Carmen di Pietro. Oltre 50 anni ma niente da invidiare alle sue compagne di avventura, anzi. La donna ieri ha avuto modo di lasciarsi andare ad una doccia che ha attirato il pubblico maschile che ha avuto modo di seguirla in diretta e non solo. Anche nella sezione video Mediaset di Canale 5, è proprio questo uno dei video più guardato delle ultime ore. La bella Carmen Di Pietro ha fatto la docca a Tristopoli, in solitaria, ma sicuramente lei stessa ha deciso di non passare inosservata visto che ha deciso di entrare nella doccia con un bel tacco 12.

IL VIDEO DELLA DOCCIA BOLLENTE

Fin qui niente di male se non fosse che per fare la foccia, Carmen Di Pietro ha scelto uno striminzito top e un pantaloncino rosso che, all'occorrenza, è diventato uno slip che ha messo in mostro il suo lato B. Un look davvero bollente per la showgirl che, a detta del pubblico, potrebbe uscire da vincitrice in questa seconda edizione del reality show. Nei giorni scorsi, infatti, Carmen è riuscita ad attirare l'attenzione non solo per i suoi look sempre eccentrici ma anche per via delle sue lacrime e delle sue gaffe che, sicuramente, dalla prossima settimana forniranno molto materiale alla Giallappa's band pronta a tornare in onda con il suo Mai Dire Grande Fratello Vip. Se siete tra i pochi che si sono persi la doccia bollente di Carmen, potete cliccare qui per vederla o rivederla.

