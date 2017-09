EDOARDO LEO/ Una vita trascorsa nel suo ufficio a cercare l'ispirazione (Un, due, tre Fiorella)

Edoardo Leo a Un, due, tre...Fiorella (Lapresse)

IL SUO FILM

Tra i tantissimi ospiti attesi sul palco della seconda serata di Un, due, tre...Fiorella ci sarà Edoardo Leo un grande attore e regista. L'artista romano è tornato di recente sul grande schermo con una commedia di cui è stato sia regista che interprete. Si tratta del film Che vuoi che sia, che ha visto come co-protagonista femminile la straordinaria Anna Foglietta, che ha già collaborato con Edoardo Leo in diverse occasioni. Nel 2017 è poi tornato a vestire i panni dello scapestrato Pietro Zinni, protagonista del film Smetto quando voglio-Masterclass. Da allora ha deciso di prendersi un breve periodo di pausa per pensare al futuro e capire che strada continuare a percorrere. Edoardo Leo è infatti attore, sceneggiatore e regista. In un'intervista, rilasciata a Grazia poco dopo l'uscita di Smetto quando voglio-Masterclass, ha dichiarato di aver lavorato davvero troppo nell'ultimo anno e di sentire l'esigenza di una pausa. Vicino alla soglia dei 45 anni, Leo ha intenzione di comprendere a fondo quale sia il modo migliore per proseguire la sua carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo. Parlando del suo lavoro da sceneggiatore, ha rivelato che la sua scrittura è raramente autobiografica, anche se spesso il ritmo e le caratteristiche dei personaggi lo ricordano molto. Tuttavia ha sottolineato che tutte le storie raccontate nei suoi film appartengono alla gente ed al mondo che lo circonda. La sua giornata tipo Edoardo Leo la trascorre nel suo ufficio a scrivere ed a cercare l'ispirazione per nuove ed entusiasmanti sceneggiature.

LA BIOGRAFIA DI EDOARDO LEO

Edoardo Leo nasce a Roma nell'aprile del 1972. Nel 99 si laurea in Lettere e pochi anni dopo diventa noto al grande pubblico grazie ala sua partecipazione alla serie tv di Rai Uno, Un Medico in famiglia, in cui veste i panni di Marcello. Nel 2010 uno dei suoi film, Diciotto anni dopo, riceve diversi premi e nomination, come il Nastro D'argento in qualità di miglior regista esordiente. Nel 2017 ha continuato ha seguire il suo progetto teatrale con lo spettacolo Ti racconto una storia.

© Riproduzione Riservata.