ELEONORA PEDRON/ L'ex moglie al capezzale di Max Biaggi dopo l'incidente (Verissimo)

Max Biaggi ospite di Silvia Toffanin

Intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo”, nella puntata che andrà in onda sabato 23 settembre, Max Biaggi si è confessato a 360 gradi riguardo il suo futuro, dopo il gravissimo incidente che a inizio giugno, su una pista a Latina, ha messo a repentaglio la vita del grande campione di motociclismo. Che ha maturato la decisione di non gareggiare più, spaventato troppo dalle conseguenze di un incidente che, a detta dei medici, vede l’80% delle persone non farcela. Finché la situazione era legata alla carriera da professionista, Biaggi ha affermato di essere consapevole dei rischi. Ora che praticamente si ritrovava a correre solo per divertimento, aver visto la morte in faccia rappresenta un rischio troppo grande soprattutto rispetto alle situazioni familiari che lascerebbe in sospeso: il rapporto con Bianca Atzei e anche quello con l’ex moglie Eleonora Pedron, che gli ha dato i suoi due figli. Senza dimenticare il padre ormai 75enne e la madre, con la quale è stato senza parlare per 20 anni fino alla nascita della sua prima figlia.

IL RAPPORTO CON LA EX MOGLIE ELEONORA PEDRON

Ora che il peggio è passato, Biaggi non può guidare l’automobile e si affatica ancora facilmente, ma è autosufficiente e sta recuperando lentamente le forze anche grazie all’amore della sua vita, Bianca Atzei, che gli è stata vicina ogni ora nel periodo in ospedale. Max Biaggi ha anche sottolineato come il corteggiamento con la Atzei sia stato lungo e tortuoso, ma fondamentalmente ora l’intesa è arrivata al massimo anche grazie a come il rapporto si è saldato nella disgrazia dell’incidente. Il giorno del ricovero in ospedale, anche l’ex moglie e madre dei suoi figli, Eleonora Pedron, si è fiondata in ospedale, anche se Biaggi ha sottolineato a “Verissimo”: “In realtà era a Roma per cose sue, non è venuta apposta. Poi è venuta una seconda volta con i bimbi. E’ una cosa che avrei fatto anch’io per un motivo così grave. E’ sempre la mamma dei miei figli. Il rapporto è buono, molto civile. I bambini vivono a tre minuti di macchina da casa mia e posso vederli in ogni momento. Non sento così tanto il distacco perché, in realtà, mi sembra quasi di averli con me”

L'INCONTRO COI FIGLI DOPO L'INCIDENTE

Racconti che ai microfoni di Silvia Toffanini a “Verissimo” si intrecciano: il rimpianto per il tempo perduto con la madre, 20 anni di incomprensioni che rappresentano un buco che non può essere più colmato. E poi i figli, che dopo l’incidente hanno potuto vederlo solo nel giorno del suo compleanno, dopo diverse notti passate in ospedale, quando il peggio era passato e, come affermato dallo stesso Biaggi, era “più presentabile” agli occhi dei piccoli, rispetto alla prima fase in cui aveva tubi dappertutto e soprattutto in cui i medici non sono riusciti, vista la gravità delle sue condizioni, a dargli certezze prima di aver affrontato ben due interventi chirurgici. La paura di non farcela ha effettivamente attraversato la mente di Biaggi, soprattutto quando il primario dell’ospedale lo ha informato dell’effettiva possibilità di non riuscire a farcela, un rischio di cui doveva essere messo al corrente per affrontare con piena consapevolezza la convalescenza.

