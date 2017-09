ELISA/ Vent’anni di carriera: concerti e tanta musica per i suoi fan (Un, due, tre Fiorella 23 settembre 2017)

Elisa a Un, Due, Tre...Fiorella

I SUOI VENT'ANNI DI CARRIERA

Gli appassionati di musica apprezzeranno senz'altro la presenza sul palco di Un, Due, Tre...Fiorella di una grande artista come Elisa. La cantautrice triestina ha recentemente festeggiato i suoi primi vent'anni di carriera. Per farlo, nel corso dell'estate 2017, ha regalato ai suoi fan una lunga serie di concerti tenutisi all'interno della suggestiva cornice dell'Arena di Verona. L'idea di Elisa, messa in pratica grazie ad uno staff di collaboratori eccezionali, è stata quella di dar vita a concerti differenti con caratteristiche diverse di serata in serata. Nell'ordine, il mini tour si è composto di quattro serate, di cui una dedicata al repertorio pop, rock, una a quello acustico ed altre due in piano stile orchestrale. Nel corso delle serate sono stati tanti gli ospiti. Tra questi citiamo Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Carmen Consoli e Luca Carboni. Il 30 agosto, sempre a proposito dei suoi vent'anni di carriera, Elisa ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nel corso della quale ha parlato della sua famiglia e delle sue insicurezze, che nonostante il grande successo, plasmano ancora la sua esistenza. Colonna portante della sua vita sono i due figli e suo marito. Grazie a loro è riuscita a rendere più concreta la sua vita. Ha poi parlato della sua partecipazione ad Amici in veste di coach e di come quest'esperienza televisiva l'abbia aiutata a superare la sua timidezza.

ELISA, LA SCALATA VERSO IL SUCCESSO

Elisa Toffoli, in arte Elisa, nasce a Triste nel dicembre del 1977. Esordisce nel mondo della musica a soli 19 anni grazie all'album Pipes e Flowers. Il grande successo arriva però solo nel 2001 con il brano Luce, che le permette di vincere il Festival di San Remo nella categoria big. Ad ottobre 2017 uscirà il suo nuovo album, scritto in collaborazione con Tommaso Paradiso e Davide Petrella. Il primo singolo estratto dall'album è 20 Years, poi modificato in Yours to Keep.

