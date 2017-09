EMMA MARRONE/ Torna in tv ma il suo nuovo album è ancora top secret (Uno, due, tre Fiorella)

Emma Marrone a Un, Due, Tre...Fiorella

QUANDO USCIRA' IL SUO NUOVO ALBUM?

Dopo aver stupito con la prima serata dello show Un,due, tre...Fiorella, l'immensa Fiorella Mannoia ospiterà anche Emma Marrone. La cantante pugliese diventata nota al grande pubblico dopo aver vinto il talent Amici di Maria De Filippi, è stata recentemente paparazzata sulle spiagge di Ibiza. L'ex fidanzata di Stefano de Martino starebbe trascorrendo alcuni giorni di relax con alcune sue amiche ed alcuni giornali di gossip hanno malignato circa la sua forma fisica non perfetta. L'ultimo singolo di Emma, Quando le canzoni finiranno, risale al novembre del 2016 ma nel corso del mese di agosto è stata annunciata l'imminente uscita di un nuovo brano, probabilmente a novembre, ma il titolo del singolo è ancora top secret ed i tempi di lavorazione sono ancora lunghi. La cantante salentina, negli ultimi tempi, ha spesso postato, sui suoi profili social, foto che la ritraggono all'interno dello studio di registrazione. Il nuovo album, di cui non si conosce ancora la data d'uscita, rappresenterà il completamento naturale dell'album precedente dal titolo Adesso, da cui sono stati estratti ben cinque brani. Nel novembre del 2016, pur di lavorare costantemente al suo nuovo progetto, aveva annunciato ai suoi fan di volersi allontanare momentaneamente dalle scene, ma la sua pausa è stata però interrotta dalla partecipazione ad Amici in veste di coach, per via dell'abbandono di Morgan.

CENNI BIOGRAFICI DI EMMA MARRONE

Emma Marrone nasce a Firenze nel maggio del 1984. Raggiunto il successo con la vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2009, ha partecipato al Festival di San Remo nel 2011 con il brano Arriverà. Due anni dopo partecipa all'Eurovision Song Contest con La mia città, singolo che si posizionerà alla ventunesima posizione in classifica. Nel 2015 il suo ultimo album è riuscito a vendere oltre un milione di copie.

© Riproduzione Riservata.