Elisabetta Gregoraci / In lacrime a Sabato Italiano: dalla mamma scomparsa alla sorpresa di nonno Nino

Elisabetta Gregoraci a Sabato Italiano

La nuova edizione di Sabato Italiano, condotto su RaiUno da Eleonora Daniele, è iniziata con una intensa e commovente intervista ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl, che nel periodo estivo è stata alla conduzione di Battiti Live, si è raccontata e commossa parlando di lavoro, sentimenti e famiglia. Inizia col racconto commosso degli ultimi giorni di sua madre, sulla quale racconta: "Era una donna meravigliosa, mi manca. Ha insegnato tanto a tutte le persone che aveva accanto. Ha lottato tanto con questa malattia che l'ha portata via, ma è sempre stata molto forte. Non ha mai perso la speranza e ha sempre lottato. Aveva una parola buona e dolce per tutti. Mi ha insegnato i valori. Penso a lei ogni giorno". Particolarmente sentite le dichiarazioni sul figlio, Nathan Falco, e sul rapporto che ha con lui: "Sono una mamma italiana, fisica, mi piace tanto coccolare il mio bambino ma lui non vuole i baci perchè dice che è già grande. Mi piace tanto giocare con lui. - svela la Gregoraci ad Eleonora Daniele; e ancora - È biricchino ma tendenzialmente buono, è un maschietto ma è molto fisico, quindi gli piacciono i giochi come guardie e ladri, al pallone, ci vuole tanta forza, d'altronde ha 7 anni". Gli occhi di Elisabetta brillano quando si parla di Nathan e continuano a farlo quando la conduttrice di Sabato Italiano annuncia che per lei c'è una sorpresa.

LACRIME E COMMOZIONE PER "NONNO NINO"

In collegamento ecco infatti spuntare suo nonno Vincenzo, al quale la Gregoraci fa gli auguri per il suo compleanno che è proprio oggi. È in lacrime la showgirl e conduttrice di fronte alla visione del suo "nonno Nino", che dichiara di essere fiero di sua nipote che è diventata una splendida donna. Intanto Elisabetta, rivedendo il nonno, racconta: "Io ero sempre con lui da piccola, andavamo sempre in giro col motorino e mi ha fatto sempre ridere tanto, è una persona stupenda!". Le lacrime continuano a scendere mentre il nonno conferma di questo bel rapporto che avevano sin da quando era piccola. L'intervista si conclude poi con gli auguri della Daniele e un mazzo di fiori portatole da Sergio Muniz.

