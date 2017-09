FOR A GOOD TIME CALL/ Su Canale 5 il film con Lauren Mille (oggi, 23 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE LAUREN MILLER E ARI GRAYNOR

For a good time, call, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Jamie Travis ed è stata prodotta nel 2012 in America. Nel ruolo di protagoniste troviamo Lauren Miller e Ari Graynor, quest'ultima conosciuta per il suo ruolo nella serie tv cul I soprano. La Miller invece oltre ad essere attrice è anche sceneggiatrice e fino al 2011 è stata sposata con il produttore e attore Seth Aaron Roger. Il cast della pellicola si Travis si completa inoltre grazie alla presenza di nomi importanti quali Mark Webber, James Wolk, Justin Long, Mimi rogers e Kevin Smith. Si segnala inoltre che il suo debutto sul piccolo schermo italiano è avvenuto con il titolo de Le squillo della porta accanto. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FOR A GOOD TIME, CALL, LA TRAMA DEL FILM

Il film ruota attorno alla storia di due ragazze. Katie e Lauren sono due coetanee che si ritrovano a condividere la casa in modo fortuito. La prima ha ricevuto infatti lo sfratto in seguito alla morte della nonna ed all'impossibilità di pagare l'affitto della sua abitazione, mentre la seconda è appena ritornata single in seguito alla decisione del fidanzato di voler interrompere la loro relazione. Un amico in comune propone così a Lauren di aiutare Katie con le spese e la spinge a vivere insieme, ma le due ben presto si scontreranno su più fronti a causa delle loro diversità. Non sono inoltre delle perfette sconosciute, dato che il loro primo incontro è avvenuto durante l'università e non ha lasciato ad entrambe un ricordo piacevole. I guai di Lauren tuttavia non sono ancora finiti e si ritroverà presto senza lavoro e con l'impossibilità di pagare l'affitto a Katie. Scopre inoltre che la nuova coinquilina lavora come operatrice di una linea hot e la spinge a mettere in piedi un'attività indipendente tutta sua che le permetta di ottenere un maggior guadagno. Successivamente, Lauren inizia a lavorare con Katie per gestire le pratiche burocatriche, ma in un secondo momento inizia a sua volta il lavoro di operatrice.

