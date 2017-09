GIANNA NANNINI/ Il suo nuovo singolo Fenomenale è in vetta alle classifiche (Un, due, tre Fiorella)

Gianna Nannini a Un, due, tre Fiorella

L'INCIDENTE, IL SUCCESSO E IL SUO NUOVO SINGOLO

Tra gli ospiti di Un, due, tre...Fiorella ci sarà anche Gianna Nannini, una delle cantanti più famose e di successo del panorama rock italiano. La Nannini ha recentemente rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha avuto modo di approfondire differenti tematiche che riguardano la sua carriera e la sua vita personale. Ha iniziato col raccontare della sua infanzia, quando a soli 5 anni scappò via di casa. All'età di 17 anni, iniziò a lavorare all'interno della pasticceria di famiglia ma poco dopo ebbe un incidente con l'impastatrice, che le costò le falangi del dito medio. Ciò rese ancora più complesso il superamento dell'esame al conservatorio. Fu infatti costretta ad indossare delle protesi. Con i soldi dell'assicurazione dovuta all'incidente sul lavoro, la Nannini andò a Milano dove iniziò a prendere parte ad una lunga serie di provini e che segnarono l'avvio della sua lunga e straordinaria carriera.

La rocker, mercoledì 13 settembre, ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Fenomenale. Il brano, dopo solo una settimana di programmazione, è già tra i singoli più trasmessi dalle radio italiane. Il singolo anticipa di qualche settimana l'uscita dell'album che raccoglierà una serie di inediti, dal titolo Amore in Gigante. La raccolta sarà pubblicata a partire dal 27 ottobre 2017. La Nannini stessa ha definito il testo di Fenomenale, scritto assieme a Davide Petrella, come sensuale e ricco di energia.

LA CARRIERA DI GIANNA NANNINI

Gianna Nannini nasce a Siena nel giungo del 1954. La sua carriera prende il volo grazie all'incontro con Maria Maionchi che le fa conoscere Gino Mescoli, con il quale collabora nel progetto del gruppo musicale noto come Flora Fauna Cemento. Nel 2015 è stata ospite speciale del Festival di Sanremo, durante l'edizione condotta da Carlo Conti. Nel maggio dello stesso anno è stata poi premiata con il riconoscimento noto come Bocconi d'Inchiostro, per il suo straordinario operato nel campo del cantautorato del nostro Paese. A breve uscirà l'ultimo album dal titolo Amore Gigante.

