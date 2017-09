Giulia De Lellis / Incidente hot sotto gli occhi di Ignazio Moser: la fidanzata di Damante va “fuori di seno"

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è sempre più la protagonista del Grande Fratello Vip. Se lo scorso anno aveva fatto parlare di sé per le continue discussioni con Asia Nuccetelli, compagna d’avventura del fidanzato Andrea Damante, quest’anno, nella casa più famosa d’Italia, Giulia sta dimostrando di essere una concorrente perfetta per il reality. Oltre ad essere sempre molto disponibile e intraprendente, regali discussioni e momenti hot che al pubblico piacciono sempre molto. In giardino, durante un momento di relax con Ignazio Moser e Ivana Mrazova, Giulia De Lellis è andata fuori di seno senza rendersene conto. Stesa al sole con un costume intero, Giulia, nei movimenti, non si è accorta di aver lasciato scoperto un seno. “Oddio non me ne ero accorta, va beh, tanto non le sento mie” – ha commentato facendo riferimento al seno rifatto – “Quindi non mi imbarazzo“. "Come non le senti tue, di chi sono? Le hai prese in prestito per caso?”, è stata la risposta di Ignazio Moser.

GIULIA DE LELLIS, AMICIZIA CON IGNAZIO MOSER E DISCUSSIONI CON DANIELE BOSSARI

Tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser sta nascendo una bella amicizia. Lo sportivo trascorre molto tempo con la fidanzata di Andrea Damante consolandola anche nei suoi momenti di crisi. Durante la prima settimana di permanenza all’interno della casa, Ignazio ha dichiarato di stare bene con Giulia ma che non la corteggerebbe mai perché adora la sua coppia con Andrea Damante. Tra i due si è così creato un rapporto amichevole, basato sull’affetto e sul rispetto. Di tutt’altra natura è, invece, il rapporto di Giulia con Daniele Bossari. Il conduttore non riesce a digerire alcuni atteggiamenti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al punto che, nelle scorse ore, i due hanno avuto una discussione a causa di alcuni crackers senza glutine che Giulia mangia. Nel bene e nel male, dunque, la De Lellis riesce a far parlare di sé candidandosi ad essere una delle probabili finaliste.

© Riproduzione Riservata.