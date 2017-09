Grande Fratello Vip 2017/ Ed.2, Carmen Di Pietro in lacrime: “Me ne voglio andare”

Grande Fratello Vip 2017

Un lungo week end separa i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 alla terza puntata della stagione. In attesa del serale, la situazione fra le quattro mura di Cinecittà sembra piuttosto tranquilla, ma fra un pisolino e un pettegolezzo, qualcuno ha già manifestato i primi segni di stanchezza, alimentati, soprattutto, agli spazi esigui messi a disposizione dalla stazione di Tristopoli. Fra questi, naturalmente, Jeremias, che anche se può contare sul supporto costante di sua sorella Cecilia, non riesce a superare la distanza dai suoi affetti e dalla fidanzata che potrebbe non aspettare il suo ritorno. Ieri sera, però, anche Carmen Di Pietro ha manifestato i primi segni di cedimento, scoppiando a piangere in un attimo di nostalgia: “Me ne voglio andare, non ce la faccio più” ha affermato infatti fra le lacrime la concorrente pensando ai suoi figli. Ad ascoltare il suo sfogo, oltre agli altri protagonisti della casa, anche Jeremias, che con un’empatia fuori dal comune ha cercato sin da subito di supportare la sua compagna di viaggio.

GRANDE FRATELLO VIP 2017: LUCA E VERONICA, AMICI PER LA PELLE

Fra Veronica Angeloni e Luca Onestini è nata sin da subito una bella amicizia. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, infatti, dopo aver passato quasi due settimane a stretto contatto, ieri sera sono stati i protagonisti di una lunga chiacchierata nella stazione di Tristopoli. In questa occasione, però, la pallavolista ha rivelato al suo inquilino di sentire la mancanza della sua famiglia, lontana da lei da molto tempo a causa di una serie di scelte di vita fatte nel corso degli ultimi anni. Veronica, però, dopo la lunga permanenza fra le quatto mura di Cinecittà è pronta a recuperare il rapporto con i suoi cari, che dopo aver ascoltato le sue parole, da quei a breve, potrebbero riservarle una bella sorpresa. il destino, però, potrebbe non essere così favorevole anche per Luca Onestini, che dopo essere finito in nomination assieme all'amatissima Serena Grandi, nella prossima puntata rischia seriamente di dover abbandonare il reality.

