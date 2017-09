IL PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI/ Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi, 23 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Iris

NEL CAST ALBERTO SORDI

Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, il film in onda su Iris oggi, sabato 23 settembre 2017. E' una pellicola comica del 1969 diretta da Lucinano Salce ed interpretata da Alberto Sordi. Si tratta del sequel del ben più noto Il medico della mutua, film commedia dell'anno precedente con la regia di Luigi Zampa. Nel cast, oltre ad Alberto Sordi che veste i panni del protagonista, troviamo Ida Galli, Pupella Maggio, Claudio Gora, Giovanni Nuvoletti, Alessandro Cutolo e Nanda Primavera. Pupella Maggio, nota attrice teatrale napoletana, ha collaborato con i più grandi registi del panorama cinematografico italiano. E' ricordata per le sue interpretazioni in film come La ciociara, Nuovo Cinema Paradico, Amarcord e Joe valachi-I segreti di Cosa Nostra. Il titolo del film interpretato da Alberto Sordi avrebbe dovuto essere ancora più lungo di quanto, in realtà, già sia. La produzione si rese però conto in tempo che un titolo ancora più lungo avrebbe certamente inciso sul successo della distribuzione commerciale della pellicola. La pellicola, distribuita nei cinema italiani nel dicembre del 69, riuscì ad incassare ben 2 milioni e mezzo di vecchie lire. Una particolarità molto interessante riguarda il fatto che sia Sordi che Pupella Maggio, così come accadde nel prequel, non furono doppiati In Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue appare anche Lino Banfi, nelle vesti di un rappresentante farmaceutico. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è il medico Guido Tersilli, il primario di una lussuosa clinica nel centro di Roma. Tersilli tende a discriminare i pazienti meno abbienti, favorendo invece quelli più ricchi che contribuiscono a rifocillare le casse della clinica. Al contrario, nutre un profondo disprezzo per tutti coloro che sono costretti a ricorrere ai medici della cassa mutua. Il fare saccente di Tersilli, sostenuto anche dalla madre dell'uomo, alla fine gli si ritorcono contro. Tutto il personale della clinica, infastidito dal comportamento classista del primario, abbandona la struttura, lasciano solo Tersilli. Pronto ormai a lasciare definitivamente l'incarico di primario, dopo il rientro della sua amata madre da un ricovero in Svizzera, in seguito ad un'operazione di chirurgia estetica, al medico viene in mente un'idea geniale. Trasformerà la clinica in uno strepitoso centro estetico che sarà frequentato solo da ricchi e personaggi famosi.

© Riproduzione Riservata.