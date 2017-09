IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Severiano Il Bello confessa le sue colpe?

Il Segreto

Il Segreto, anticipazioni

Una puntata da non perdere attenderà oggi i telespettatori de Il Segreto a partire dalle ore 15:00 (ricordiamo, infatti, che la telenovela spagnola il sabato va in onda prima solito rispetto gli altri giorni della settimana). Il ritorno di Maria a Puente Viejo infatti darà l'esito che la donna aveva cercato, portando alla confessione di Severiano Il Bello. La moglie di Gonzalo, infatti, riuscirà ad incontrare il padre biologico, tentando di indurlo a dire la verità con le buone. Ma, dopo un inizio promettente, la situazione rischierà di sfuggire di mano a Maria: il padre biologico ammetterà infatti di avere ucciso Sol Santacruz, obbligando poi Emilia a dichiararsi colpevole per tale delitto. Tali parole verranno ascoltate proprio dalla Guardia Civile, sopraggiunta nel luogo dell'incontro tra Maria e Severiano grazie al pronto intervento di Raimundo e Alfonso. E proprio qui, accadrà l'impensabile: dopo avere udito tali parole, le guardie tenteranno di arrestare il colpevole di tale delitto ma l'uomo tenterà una fuga disperata...

Severiano confessa, Matias nei guai?

Mentre le sorti di Emilia e di Maria saranno appese ad un filo, a causa della pericolosa reazione di Severiano Il bello, nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio anche Matias sarà costretto ad affrontare nuovi problemi a Los Manantiales. Ismael continuerà infatti a diffamare il suo rivale, facendo credere a Beatriz e Hernando che sia una persona inaffidabile. Agli occhi della piccola di casa e di Hernando, Ismael continuerà ad apparire un vero eroe mentre il caro Matias, che in passato ha salvato entrambi da situazioni a dir poco complesse, si trasformerà in una persona negativa, colpevole di avere causato problemi a non finire all'attività di famiglia. Le uniche persone a nutrire ancora dei sospetti saranno Camila e Rogelia: dopo avere assistito all'ennesima discussione tra Matias e Ismael, infatti, le due donne non sapranno se confrontarsi con Hernando o cercare di risolvere queste tensioni a modo loro.

© Riproduzione Riservata.