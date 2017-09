KYLIE JENNER INCINTA/ La sorella di Kim Kardashian aspetta un figlio dal fidanzato Travis Scott

Kylie Jenner

La notizia è nell'aria già da qualche settimana, ma con il passare dei giorni, uno dei tanti gossip di Hollywood sembra essere diventato certezza. Il primo a lanciare la news in esclusiva era stato il sempre bene informato magazine TMZ, poi seguito anche dalla autorevole rivista People e da numerosi altri siti d'oltreoceano. Secondo quanto raccontato dal prestigioso tabloid, la sorella di Kim Kardaschian aspetta un figlio dal fidanzato Travis Scott e avrebbe già confermato tale news ad amici e parenti: "Hanno iniziato a dirlo agli amici qualche settimana fa. Le famiglie lo sanno già da un po', lei è molto felice e così Travis". La stessa fonte avrebbe anche confermato indicativamete la data del parto, precisando che il lieto evento avrà luogo nel febbraio 2018. Per il momento, sia la ventenne Kylie che il suo fidanzato, non hanno confermato né smentito tale informazione.

Kylie Jenner aspetta un bambino?

La relazione tra Kylie Jenner e Travis Scott è iniziata circa un anno fa e per loro potrebbe essere già arrivato il momento di mettere su famiglia. Solo qualche settimana fa, la coppia aveva dato scalpore per il regalo del rapper in occasione del ventesimo compleanno della sua amata: in tale circostanza, infatti, le aveva donato un anello del valore di ben 60 mila dollari. Da allora i fan della coppia avevano cominciato a chiedersi se tale segno potesse essere considerato anche un anello di fidanzamento e quanto tempo sarebbe passato prima del grande passo. E a quanto pare, un importante novità in questa relazione arriverà presto anche se ad oggi nessuna curva sembra fare capolino nel corpo della splendida modella. Nel suo profilo Instagram, Kylie Jenner appare ancora in splendida forma in uno scatto pubblicato due giorni fa (clicca qui per vedere la foto) o solo 24 ore prima in uno svolazzante abito bianco. Ma si sa, le gravidanze non possono essere tenute nascoste a lungo...

© Riproduzione Riservata.