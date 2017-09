L'Isola di Pietro su Canale/ Anticipazioni e news: nel cast anche Cosima Coppola

L'Isola di Pietro

Domani prenderà il via L'Isola di Pietro su Canale 5. La nuova fiction della rete ammiraglia Mediaset che segna il ritorno in tv di Gianni Morandi quasi vent'anni dopo la sua ultima prova di recitazione. Proprio per questo motivo, l'artista si è detto eccitato e impaurito da questa nuova avventura ma anche tranquillo ed emozionato per tutto quello che è successo nei 3/4 mesi passati in Sardegna insieme al resto del cast ormai diventato una famiglia. In conferenza Stampa, Gianni Morandi ha avuto modo di alzare il velo sulla nuova fiction che porterà in tv un cast corale e che sembra pronto anche per un seguito e nuove puntate. A quanto pare il successo de L'Isola di Pietro è già scontato visto che riesce a mettere insieme alcune delle caratteristiche del lunguaggio moderno della fiction (mistery e drama) con il volto di Gianni Morandi e non solo.

IL PERSONAGGIO DI COSIMA COPPOLA

Nel cast de L'Isola di Pietro avremo modo di vedere anche Cosima Coppola. Volto noto di alcune delle fiction di maggiore successo di Canale 5 (tra cui L'Onore e il Rispetto al fianco di Gabriel Garko), l'attrice vestirà i panni del PM a partire dalla prima puntata in onda domani sera. La donna è determinata e pronta ad affrontare il nuovo caso ovvero quello dell'incendio alla tonnara ma a lei sarà legato il triangolo della fiction. Il pm ha da sempre una cotta per il bell'Alessandro, vicequestore di Caloforte, che in passato è stato legato ad Elena, figlia di Pietro. I tre si ritroveranno insieme, gomito a gomito, dopo il ritorno della donna in città dopo quello che è successo. Il triangolo riuscirà a conquistare il pubblico di Canale 5?

