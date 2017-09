LO SBARCO DI ANZIO/ Su Rai Movie il film con Robert Mitchum (oggi, 23 settembre 2017)

il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT MITCHUM

Lo sbarco di Anzio, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di guerra americana del 1968 che è stata diretta da Duilo Coletti, in collaborazione con Edward Dmytryk. Duilo Coletti è un famoso regista italiano molto noto dagli anni 30 ai 70. Il cast del film Lo sbarco Di Anzio è composto da artisti internazionali, sia italiani che americani come Robert Mitchum, Peter Falk, Robert Ryan, Earl Holliman, Arthur Kennedy, Thomas Hunter, Giancarlo Giannini e Elsa Albani. La trama racconta in chiave cinematografica, gli avvenimenti legati allo sbarco degli alleati nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. Robert Mitchum, che nel film interpreta Dick Ennis, è considerato uno dei più grandi attori del cinema americano. È ricordato per aver interpretato ruoli di spicco in pellicole come Dead man, Correre per vincere, I guerrieri del vento, La battagli di Midway e SOS Fantasmi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LO SBARCO DI ANZIO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Dick Ennis, giornalista di guerra di stanza presso gli alleati stanziati nella città di Napoli. Proprio in quella zona, per la precisione a ridosso della costa romana, è in preparazione un clamoroso sbarco delle forze militari americane. In questo modo, l'esercito tedesco presente a Cassino verrà sorpreso e spazzato via con facilità. Arriva finalmente il giorno tanto atteso dello sbarco e Dick si aggrega alle forze americane, che con grande facilità raggiungono la città di Anzio. Più che sorpreso per la totale resa delle fila tedesche, Dick decide di salire a bordo di una jeep assieme a due soldati, così da ispezionare la zona per un reportage. Lungo la strada, Dick ed i due soldati americani che gli fanno da scorta, non avvistano nemici e, tornati al punto di partenza, comunicano al comandante di poter procedere con l'avanzata. Il comandante è però molto titubante, in quanto preoccupato di una possibile imboscata tedesca. Decide, dunque, di far costruire una trincea. Nel frattempo, le truppe tedesche guidate da Kesselring decidono di intervenire ed con grande facilità eliminano gran parte degli americani. Solo Dick ed altri sette militari riescono a sopravvivere. Dopo un'ardua battaglia, Dick riesce a tornare ad Anzio assieme ai soli due soldati superstiti.

