LOREDANA BERTE'/ La morte di Mia Martini? "Colpa" del papà! (Un, due, Tre...Fiorella!)

Loredana Bertè torna in tv

Loredana Berté sarà nel ricco gruppo di ospiti che animeranno la serata su Rai 1 di “Un, due, Tre...Fiorella!”, lo show che vede Fiorella Mannoia protagonista come padrona di casa nella serata di sabato 23 settembre 2017. Loredana Berté è una grande amica della Mannoia, tanto che Fiorella è stata in prima linea anche nell’organizzazione di quella che è stata la grande serata che ha celebrato la carriera di Loredana qualche anno fa, “Amici non ne ho... ma amiche sì!” alla quale parteciparono tutte le protagoniste della scena musicale italiana. Loredana Berté ricambierà la visita celebrando una carriera che si avvicina a grandi falcate ai cinquant’anni, mettendo ancora in mostra un personaggio eclettico ed imprevedibile, sicuramente unico nella storia della musica italiana, oltre che capace di regalare autentici capolavori come “Il mare d’inverno”, “Sei bellissima” e moltissimi altri pezzi di enorme successo.

LOREDANA BERTE': IL RICORDO DI MIA MARTINI E LE ACCUSE AL PAPA'

La carriera e la vita di Loredana Bertè sono state molto tormentate, in particolare la cantante è rimasta segnata dalla scomparsa della sorella Mimì, in arte Mia Martini, a sua volta una delle più grandi interpreti della storia della musica italiana. E Loredana Berté ha sempre accusato i genitori per la solitudine nella quale la sorella era sprofondata, in particolare parlando del padre come di un uomo che picchiava le donne della famiglia, tanto da accusarlo anche quando, ormai oltre vent’anni fa, Mia Martini venne ritrovata morta per un attacco cardiaco di cui però non si conobbero mai le cause. Loredana Berté ha sempre sostenuto che ci sia stata una responsabilità del padre nel tragico episodio, così come la cantante si è sempre lamentata della freddezza manifestata dalla madre, interessata soprattutto ai guadagni economici delle figlie e incapace di offrire vero amore a due esistenze che sono state tormentate anche a causa degli uomini.

IL TOUR "AMICHE SI'"

Nonostante i tanti alti e bassi nella vita e in carriera, Loredana Berté resta sempre una delle interpreti più richiesti sui palchi di tutta Italia, e si è presentata in questa estate in diversi appuntamenti anche dal vivo, dimostrando come la sua proverbiale verve non sia stata sopita dai tanti problemi e dalle tragedie che l’hanno segnata. Ed è stato proprio il mondo della musica, con le tante amiche che l’hanno sempre apprezzata, a sostenerla nei momenti più difficili, tanto che proprio in questi giorni Loredana Berté è in tour in tutta Italia con ‘Amiche sì’, uno spettacolo nel quale tappa dopo tappa viene affiancata da interpreti che ne cantano assieme a lei i più grandi successi di una vita. Un’idea vincente come detto nata anche dall’organizzazione di Fiorella Mannoia, che dopo averla sostenuta nel grande evento che ha dato inizio a questo tour dedicato ai duetti, la ospiterà sul palco di “Un, due, Tre...Fiorella!” su Rai 1, sabato 23 settembre 2017: un momento per ascoltare grande musica, ma anche per aprire l’album dei ricordi delle due artiste.

© Riproduzione Riservata.