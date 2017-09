Loredana Lecciso/ Al Bano smentisce rumors su un altro uomo... (Verissimo)

Loredana Lecciso, Verissimo

LOREDANA LECCISO PERDE IL CONFRONTO CON ROMINA

Loredana Lecciso sarà sempre la più detestata dai fan della coppia composta da Al Bano e Romina Power. Insieme nella vita e sul palco, i due cantautori hanno incantato i cuori degli italiani grazie alla loro splendida storia d'amore ed alle loro voci, in un'Italia che all'epoca riusciva ancora a sognare. Loredana Lecciso continua ad essere agli occhi di molti colei che ha 'rubato' Al Bano Carrisi all'ex moglie, nonostante negli anni i due abbiano avuto dei figli insieme ed abbiano formato una famiglia che è sotto agli occhi di tutti. Loredana Lecciso sarà indirettamente ospite di Verissimo nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre 2017. Indirettamente perché nello studio di Silvia Toffanin ci sarà Al Bano Carrisi come ospite, che immancabilmente parlerà di sé, dai nuovi progetti in tv come il ritorno sul piccolo schermo con la docufiction Madre Mia fino alla bagarre scoppiata sui social. Quest'ultima ha spinto il Leone di Cellino San Marco a chiudere ogni proprio profilo social per evitare ulteriori tensioni inutili. A Verissimo, Al Bano avrà così modo di dire agli italiani quanto il suo rapporto con Loredana Lecciso non sia affatto cambiato fin dal giorno in cui si è innamorato di lei, nonostante il ritorno sul palco al fianco di Romina Power avesse creato subito un'ondata di gossip sul possibile ritorno in auge dell'ex coppia.

LE PAROLE INASPETTATE DI AL BANO CARRISI

Loredana Lecciso continua ad essere sulla cresta dell'onda mediatica, soprattutto in seguito alle dichiarazioni fatte da Al Bano Carrisi nella registrazione di Verissimo. La puntata andrà in onda questo pomeriggio, ma un comunicato stampa ha già diffuso alcune delle parole del cantautore italiano. Parole inaspettate per alcuni forse, ma che arrivano come una doccia gelata per chi sognava ancora che Al Bano e Romina tornassero ad essere una realtà. Carrisi ha sottolineato infatti che fra lui e l'attuale compagna Lecciso ci sono state alcune difficoltà di recente, ma che queste non hanno scalfitto il loro amore. I due sono ancora una coppia e sono più uniti che mai, forti della famiglia che hanno creato insieme e dei figli che hanno fatto nascere in nome del sentimento che li unisce. Di recente il gossip si era infiammato ancora a causa di un avvistamento sospetto di Loredana Lecciso al fianco di un altro uomo. Anche per questo si vociferava di possibili acquazzoni nel Paradiso di Cellino San Marco. Rumors che sono stati prontamente smentiti dalla coppia, mentre la Lecciso continua a riunire le folle di fan grazie al programma in radio Le donne lo sanno, al fianco di Rita Dalla Chiesa e Monica Setta. Contesa e corteggiata da molti brand, la Lecciso di recente è diventata testimonial di un noto marchio di caffè ed in virtù di questo ha postato sui social una foto sexy in cui è stata immortalata mentre beveva il liquido ambrato.

