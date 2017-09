MAX BIAGGI/ Il pilota: “Dopo l'incidente mortale ho avuto paura di non farcela” (Verissimo)

Max Biaggi a Verissimo

“HO PENSATO DI NON FARCELA”

Tra i tanti ospiti di Verissimo attesi in studio figura anche il motociclista romano Max Biaggi, alla prima uscita televisiva dopo il bruttissimo incidente di cui è stato vittima nei mesi scorsi e che lo ha costretto a stare per un po’ di tempo in ospedale. Naturalmente l’incidente sarà tra le tematiche dell’intervista che il campione rilascerà. Stando alle anticipazioni che stanno rimbalzando in rete, Biaggi ha parlato delle difficoltà incontrate nella fase di recupero: “E’ stata una grande battuta d’arresto. Doveva essere una cosa risolvibile abbastanza velocemente, invece, purtroppo, sono stato operato la prima volta, poi la seconda e nessuno mi dava un chiaro segnale di quale doveva essere il mio percorso. Mi sono sentito un po’ smarrito. E poi, proprio adesso, dopo tanti anni, quando praticamente avevo smesso la mia carriera da professionista. Paura di non farcela? Un pochino sì perché quando il primario mi ha detto che in questo tipo di trauma su 100 persone 80 non ce la fanno, non è che mi ha dato una mano, però è stato onesto. Non ero preparato a questo tipo di messaggio, è stato il gelo, una doccia fredda. Non è stata una cosa da ricordare, ma fondamentalmente è stato un momento di svolta”.

MAX BIAGGI: “HO APPIANATO LE DIVERGENZE CON MIA MADRE”

Durante l’ospitata a Verissimo Max Biaggi ha parlato anche dei propri rapporti personali con i familiari partendo dalla madre con la quale in passato ha avuto dei problemi che hanno portato alla chiusura di ogni forma di comunicazione per diversi anni. Inoltre, ha anche voluto dare una descrizione del suo essere padre (ha due figli avuti dall’ex moglie Eleonora Pedron). Queste le parole del campione di motociclismo: “Ho risolto questa situazione otto anni fa, quando è nata Ines. Erano più di 20 anni che non parlavo con mia mamma e ho pensato che quello fosse il momento giusto per far conoscere ai miei figli la nonna e io per riavvicinarmi a mia madre. È stato un passo importante. Dopo tanti anni ti trovi anche un po’ a disagio. Quasi io non la riconoscevo mia madre. Era cambiata. Ho dato una spianata a tutti quelli che erano i miei dubbi, le mie convinzioni. Mi sono reso conto che ho perso tanto tempo, quello è il mio cruccio più grande. Che padre sono? All’inizio un papà con poca esperienza. Questo sport ti irrigidisce un po’. Ti leva un po’ di emotività. Devi essere molto calcolatore e freddo in certi momenti e poi non riesci ad essere un fiume in piena in altre situazioni. Quando ho avuto i miei figli ero ancora in carriera. Durante il campionato e le gare non ero così presente a casa come lo sono adesso. Negli ultimi anni ho assaporato molto di più l’essere papà e ne sto traendo il massimo. Loro sono al primo posto della classifica delle mie priorità”.

