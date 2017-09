MIKA/ In attesa di ''Casa Mika'', ha detto no alla conduzione del Festival di Sanremo (Un, due, tre Fiorella)

Mika

ASPETTANDO ''CASA MIKA''

Tra gli ospiti attesi di Un, Due, Tre...Fiorella ci sarà anche Mika. L'interprete di origine libanese, nella scorsa stagione televisiva è stato protagonista dello show televisivo dal titolo Casa Mika, andato in onda in prima serata su Rai Due. Il programma, che ha riscosso un grande successo di pubblico, è stato premiato come migliore trasmissione d'intrattenimento del 2017, in occasione degli Rose d'Or Awards tenutisi a Berlino. Una grande soddisfazione che assume caratteri internazionali per Mika, che tornerà con la seconda edizione di Casa Mika, a partire da ottobre 2017, sempre su Rai Due. Il Rose d'Or Awards, del resto, è uno dei Festival internazionali più importanti, in quanto premi programmi di maggior successo provenienti da tutto il mondo. Subito dopo la premiazione, Mika ha dichiarato di essere molto sorpreso e stupito dal premio che desidera condividere con tutti i coautori e collaboratori del programma. Pur di tornare a calcare le scene di Casa Mika ad ottobre 2017, il cantante libanese ha addirittura rinunciato alla proposta di condurre il prossimo Festival di Sanremo. Nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti, Mika ha partecipato in veste di ospite speciale durante la quarta serata. Le indiscrezioni girate nel luglio del 2017, parlavano di una possibile co-conduzione tra Mika, Pippo Baudo e Virginia Raffaele. Il tutto è stato smentito dallo stesso Mika, che in occasione del Giffoni Film Festival ha ribadito l'impossibilità di realizzare il progetto. Le registrazioni della seconda edizione di Casa Mika sono iniziate ad agosto. Lo show si arricchirà anche di una miniserie scritta e curata da Ivan Cotroneo.

GLI ESORDI DI MIKA

Mika, il cui vero nome è Michael Hoolbrook Penniman ha raggiunto il successo internazionale con il singolo Grace Kelly. Al partire dal 2013 si trasferisce in Italia dove partecipa come giudice ad X factor. Nel dicembre del 2016 ha tenuto due importanti concerti presso il Teatro dell'Opera di Firenze.

