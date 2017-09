NCIS Los Angeles 8 / Anticipazioni del 23 settembre: Callen a confronto con il padre

NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELL'EPISODIO PRECEDENTE?

Dopo una pausa che ha tenuto i fan lontani dalle nuove puntate, NCIS Los Angeles 8 è pronto a ritornare in prima Tv questa sera, sabato 23 settembre 2017, su Rai 2. Andrà in onda il 16° episodio, intitolato "Vecchi trucchi", dove ritroveremo la squadra alle prese con un nuovo caso. Prima di dedicarci alle anticipazioni, meglio dare una rinfrescata alla memoria e fare un recap di ciò che è accaduto nel precedente appuntamento con lo show. In "Payback", l'NCIS ha fatto i conti con il rapimento di Kensi, ancora nelle mani di Sullivan. Quest'ultimo ha impegnato una trama lunga diversi episodi della serie Tv, mettendo a rischio non solo la vita dell'ex cecchina, ma facendo preoccupare Deeks ed il resto del team. Una volta scoperto che Sullivan è in realtà un nome fittizio adottato da Ferris, gli agenti speciali scoprono inoltre che alcuni nomi del passato sono collegati con gli eventi. Il tutto spingerà Callen e Deeks a chiedersi di chi si possano davvero fidare, dato che il caso sembra più complicato di quanto sospettato all'inizio. Intanto, Kensi sarà sottoposta ad una serie di torture dal suo carnefice a cui riesce a tenere testa, seppur a fatica, solo grazie all'allenamento precedente. Non bisogna dimenticare però che la fidanzata di Deeks ha appena affrontato la riabilitazione e che la sua guarigione non è ancora definitiva. L'episodio 8x15 di NCIS: Los Angeles rimarrà inoltre nella memoria degli ammiratori per via di Miguel Ferrer: si tratta infatti dell'ultima volta che l'attore apparirà nello show prima della sua morte, nei panni di Owen Granger.

NCIS LOS ANGELES, ANTICIPAZIONI DEL 23 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 16 "VECCHI TRUCCHI"

L'episodio di questa sera, la squadra di NCIS Los Angeles 8 dovrà confrontarsi con un caso di rapimento. Un Tenente della Marina ed il nonno sono stati sequestrati mentre si trovavano entrambi in una casa di riposo, dove l'anziano veniva ospitato da diverso tempo. Durante le indagini, gli agenti speciali scopriranno che il caso è collegato con una moneta rara ed una coppia di artisti. I guai non sono finiti però nemmeno per Callen, che come già accaduto in questa ottava stagione dello show, dovrà confrontarsi con quanto ha fatto il padre nella sua vita. Il caso su cui dovrà indagare Callen lo riguarda quindi da vicino, dato che anche il padre si è reso responsabile del rapimento del nipote e del padre del ragazzo. In questa puntata verrà di nuovo menzionato Granger in modo indiretto. Riguardo all'assenza del personaggio, dovuto al decesso improvviso di Miguel Ferrer, si dirà infatti che il vice Direttore si trova impegnato in una vecchia attività, poco prima che nei credits finali venga mostrata una diapositiva in memoria del compianto attore.

