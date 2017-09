Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford / In passerella per omaggio a Gianni Versace

Gianni Versace

LE TOP MODEL ANNI NOVANTA IN PASSERELLA PER GIANNI

Grande evento è andato in scena alla Milano Fashion Week con la celebre stilista italiana Donatella Versace che ha voluto omaggiare il compianto fratello Gianni in occasione dei venti anni dalla tragica morte avvenuta negli Stati Uniti davanti alla propria casa di Miami. Nello specifico la Versace ha voluto organizzare una sfilata abbastanza sui generis chiamando alcune delle top model più in voga negli anni Novanta come Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni e Helena Cristensen. Grandissimi nomi che hanno riportato decisamente indietro le lancette dell’orologio anche perché le cinque bellissime hanno indossato abiti che sono stati creati in quel periodo da Gianni Versace con delle piccole varianti e rivisitazioni che li rendono più attuali che mai. Negli anni Novanta la Campbell, la Crawford, la Bruni e la Schiffer sovente sfilavano per Gianni Versace conquistando l’attenzione dei media e non solo.

Naturalmente tra le modelle che hanno sfilato in passerella figurano anche dei volti noti delle attuali sfilate di moda come Kaia Gerber, Gigi Hadid e Bella Hadid. Dopo la passerella c’è stata anche una bellissima cena nel corso della quale Donatella Versace ha avuto modo di passare del tempo assieme a modelle con cui ha condiviso importanti successi negli anni passati. Insomma, uno spettacolo straordinario nel ricordo di un uomo che ha saputo, con le sue creazioni e le sue intuizioni, tenere alta nel mondo la bandiera del Made in Italy.

