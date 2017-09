Niccolò Fabi/ Un grande concerto chiuderà il suo ultimo tour (Uno, due, tre Fiorella)

Niccolò Fabi a Un, Due, Tre...Fiorella

UN NUOVO ALBUM IN USCITA AD OTTOBRE

Tra gli ospiti di Un, Due, Tre Fiorella vedremo anche il grande Niccolò Fabi. Il cantautore romano ha molto fatto parlare di se nel corso dei primi mesi del 2017, per via di un suo presunto ritiro imminente dalla scene musicali. Per fortuna, la notizia, è stata definitivamente smentita da lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica. L'artista ha voluto precisare che non si è trattato di uno stratagemma volto ad attirare l'attenzione mediatica su di se, ma solo di un fraintendimento. Il titolo di un articolo relativo ad una sua intervista era stato modificato ad arte con l'intenzione di renderlo virale sulla rete. E così è stato. Al contrario di quanto la notizia del ritiro possa aver fatto pensare, Niccolò Fabi ha in programma l'uscita di un nuovo album ed un concerto. Tutti i suoi fan possono dunque tirare un grande sospiro di sollievo. Lo stesso Fabi ha dichiarato che il suo prossimo album uscirà ad ottobre, mentre a novembre terrà un grande concerto che chiuderà il suo ultimo tour. Dopodiché il cantautore romano si prenderà una pausa per dedicare il suo tempo alla famiglia ed agli affetti più cari. Ricordiamo che Fabi nel 2010 perse sua figlia Olivia di tre anni, a causa di una meningite fulminante. In questo momento della sua carriera ha dichiarato che non ha intenzione di scrivere nuove canzoni, ma che tornerà con materiale e musiche differenti rispetto al passato. Il 2 settembre (giorno di nascita di sua figlia), proprio per commemorare sua figlia Olivia, il cantautore ha organizzato un evento di beneficenza assieme alla sua compagna Shirin Amini.

GLI ALBUM PIU' FAMOSI DI NICCOLO' FABI

Niccolò Fabi nasce a Roma nel maggio del 1968. Nel 1996 il suo album dal titolo Dica scala le vette delle classifiche, aprendogli la strada verso la kermesse sanremese. Nel 1997 partecipa al Festival con il brano Capelli, aggiudicandosi il Premio per la critica. Nel 2017 il suo singolo Una somma di piccole cose riceve la certificazione di Disco d'oro. Nel giugno dello stesso anno pubblica una riedizione del brano Il giardiniere, del 1997.

