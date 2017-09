ORNELLA VANONI/ Gli amori con Gino Paoli e Giorgio Strehler che ci fecero sognare (Un, due, tre.. Fiorella!)

Ornella Vanoni a Un, due, tre.. Fiorella!

L’AMICIZIA CON MINA

Nel secondo ed ultimo appuntamento con lo spettacolo musicale Un, due, tre.. Fiorella! sarà il turno di Ornella Vanoni. Con la sua inconfondibile voce, la Vanoni innalzerà la cifra artistica di questa puntata presentando alcuni dei brani che l’hanno resa immortale nella storia della musica italiana come L’appuntamento, Valentina e tantissimi altri ancora. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, l’artista ha voluto sfatare per sempre il mito che l’avrebbe vista quale principale antagonista e nemica di Mina negli anni Sessanta e Settanta spiegando come loro fossero in realtà grandi amiche tant’è che fu proprio Mina a convincerla ad aprirsi alla musica pop.

LE DELUSIONI SENTIMENTALI DI ORNELLA VANONI

Ornella Vanoni nel corso della propria vita ha avuto bellissime storie d’amore che hanno fatto sognare gli italiani come le relazioni con Gino Paoli e Giorgio Strehler. Tuttavia in una recente intervista a Il Giornale ha parlato come negli ultimi anni abbia avuto diverse delusioni che l’hanno portata a chiudere con gli uomini: “Gli uomini mi hanno sempre usata per i miei soldi. Io ho sbagliato perché a 60 anni avevo ancora una possibilità. Ma ho fatto un grande errore, è stata una tremenda delusione.. La mia ultima storia mi ha ferita profondamente - prosegue - pensavo davvero che sarebbe durata per il resto della vita. Quando a Marco è venuto un infarto e l’ho portato in ospedale, la sua famiglia con l’ex moglie si è stretta attorno a lui e poi è sparito. Mai più visto né sentito. Avevo fatto ricamare le sue iniziali, la lettera 'M', perfino sulla biancheria di casa. Ho regalato tutto a mio nipote che si chiama Matteo”.

