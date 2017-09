Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 23 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL 23 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Sarà un sabato frastornato per l'Acquario. A livello fisico non si è stati poi granché nelle ultime settimane, si è stati piuttosto male. Pazienza nei rapporti familiari, dove si dovrebbe cercare di sforzarsi nel fare cose che, possibilmente, non si ama fare più. Non si devono prendere le cose troppo di petto, o l'organismo potrebbe reagire male e somatizzare il malumore. La Vergine sarà in grado di affrontare grandi sfide e di vincere ottime partite. Si dovrà fare i conti con le ansie, ma bisogna farlo o si perderà in partenza. Il 2018 sarà dalla parte del segno, si vuole lasciare le problematiche del passato da parte per godere di un ottimo futuro. Sicuramente arriveranno dei momenti migliori di questi, ma il momento non deve essere sottovalutato del tutto perché dovrebbero arrivare situazioni ancora migliori rispetto alle ultime settimane. Staremo a vedere cosa accadrà da questo momento in poi per quanto riguarda l'amore.

OROSCOPO IN PILLOLE

L'Ariete cerca sempre e comunque di far ritornare quelle persone che scappano, serve uno sforzo però per evitare che qualcuno dia un addio improvviso. Il Toro si è dato molto da fare in questo periodo in cui sono state fatte delle scelte davvero molto difficili da prendere. I Gemelli devono dare spazio alle passioni e se non ci riescono potrebbero sentirsi in difficoltà. Il Cancro invece deve recuperare l'energia che da un po' di tempo sta venendo un po' meno per diversi motivi. Il Leone anche è un po' agitato e questo perché ci sono dei ritardi che non si riescono a chiarire. L'obiettivo è di essere sempre e comunque molto attenti nella gestione delle emozioni. La Bilancia fa contare molto le emozioni, a volte però sarebbe molto meglio evitare di sentirsi in difficoltà quando qualcuno prova ad approfittarsene. I Pesci vivranno una giornata migliore rispetto al passato e guarda al futuro con grande interesse anche e soprattutto per un cielo benevolo per tutto l'autunno.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Ora è interessante andare a vedere da vicino il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. I Pesci si risollevano dopo un momento molto complicato. Ora si deve cercare assolutamente di trovare una risposta a diverse situazioni che hanno creato un po' di preoccupazione. E' il momento di trovare la forza per uscire da diverse situazioni complicate. Il Cancro recupera le energie dopo che ieri si era trovato a vivere situazioni complicate. Il Leone invece dopo la calma piatta degli ultimi giorni si risveglia in preda a una sorta di agitazione a causa di qualche ritardo che porta a vivere un po' di incertezze. Potrebbe arrivare un fine settimana molto diverso dal solito e che può portare a delle preoccupazioni non proprio facilissime da gestire. La prossima settimana ci sarà però un bel momento di ripresa.

