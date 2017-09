PALLOTTOLE CINESI/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson (oggi, 23 settembre 2017)

il film commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JACKIE CHAN E OWEN WILSON

Pallottole cinesi, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 13.55. Una pellicola di genere commedia diretta nel 2000 da Tom Dey (A casa con i suoi, Sansone, Showtime) ed interpretata da Jackie Chan (Rush hour - Due mine vaganti, Colpo grosso al Drago Rosso, Il ventaglio bianco), Owen Wilson (Zoolander, Midnight in Paris, Io & Marley) e Lucy Liu (Kill Bill volume 1, Charlie's angels, la serie tv Elementary). Il film mixa abilmente una trama western con le acrobazie e i combattimenti di arti marziali tipici del cinema orientale. Pallottole cinesi, è stato bene accolto dal pubblico, che ne ha decretato il successo a livello commerciale. Del film è stato ben presto messo quindi in cantiere un sequel, uscito nelle sale nel 2003 ed intitolato 2 cavalieri a Londra. In questa seconda avventura Roy e Chon, sempre interpretati da Owen Wilson e Jackie Chan, devono partire per Londra per recuperare un prezioso sigillo imperale cinese, consegnato ad un Lord inglese in seguito ad un complotto internazionale ai danni dell'Imperatore. Per sventare i piani di Lord Rathbone (Aidan Gillen) i due dovranno addirittura salvare la vita alla Regina Vittoria, con l'aiuto di Sir Arthur Conan Doyle (Thomas Fisher). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PALLOTTOLE CINESI, LA TRAMA DEL FILM

La principessa cinese Pei Pei (Lucy Liu) è stata rapita con l'inganno. A recuperarla viene inviata la guardia imperiale della Città Proibita, Chon Wang (Jachie Chan). Mandante del rapimento è il perfido Lo Fong (Roger Yuan). Quest'ultimo è stato esiliato dalla Cina per aver tentato un colpo di stato che lo incoronasse imperatore, ed ora si trova in Nevada, dove gode dell'appoggio di Nathan Van Cleef (Xander Berkeley), sceriffo di Carson City. Sul treno per il Nevada, dove sono arrivati seguendo le tracce di Pei Pei, Chon incontra un gruppo di banditi, fra cui Roy (Owen Wilson), che si offre di aiutarlo nella sua ricerca. I due però finiscono ben presto nelle prigioni dello scerifo Van Cleef, dove hanno occasione di conoscersi meglio. Roy in realtà non è malvagio e si è dedicato alla vita di bandito solo a causa del suo disprezzo per Van Cleef. Alleati contro un nemico comune i due riescono ben presto a fuggire di prigione grazie anche a dei complici indiani amici di Roy. La partita è ancora aperta e i principali obiettivi dell'improbabile coppia di eroi sono l'eliminazione di Van Cleef e Lo Fong e la salvezza della principessa Pei Pei.

