PAOLA TURCI/ Dopo l'incidente il ritorno in tv con "Fatti bella per te" (Un, due, tre Fiorella)

Paola Turci a Uno, due, tre Fiorella

IL RITORNO IN TV

La prima serata di Rai Uno sarà allietata dal programma Un, due,tre...Fiorella, tra gli ospiti Paola Turci. La cantautrice romana ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo col brano "Fatti bella per te", tornando sotto i riflettori dopo diverso tempo. Nel marzo del 2017 è stata ospite della trasmissione domenicale condotta da Barbara D'urso, Domenica Live, dove ha avuto modo di raccontare al pubblico alcuni particolari dell'incidente stradale di cui rimase vittima nel 1993. Il terribile evento ha cambiato per sempre la sua esistenza. Così come raccontato dalla stessa Paola Turci, l'incidente l'ha costretta a sottoporsi ad una lunga serie di interventi chirurgici al viso. La sera del sinistro stradale doveva recarsi ad uno suo concerto e per controllare il cellulare, la macchina è sbandata sfondando il guardrail. In tutto si è sottoposta a ben dodici interventi all'occhio ed uno alla guancia. Per quanto riguarda il suo ritorno sulla scena musicale italiana, Paola Turci dopo la partecipazione a Sanremo ha pubblicato altri due singoli intitolati rispettivamente La vita che ho deciso e Un'emozione da poco. Quest'ultima è, in realtà, una rivisitazione del brano portato al successo diversi anni fa dall'amica e collega Anna Oxa.

LA CARRIERA ARTISTICA DI PAOLA TURCI

Paola Turci nasce a Roma nel 1964. Esordisce nel 1986 con il brano L'uomo di ieri sul palco del Festival di Sanremo. Nel 1991 vince il Cantagiro e sempre nello stesso anno porta al successo il brano E mi arriva il mare, cantato assieme a Riccardo Fogli. Nel 1993, dopo il brutto incidente stradale, tornò ai suoi impegni professionali entro pochissime settimane dal terribile evento. Il 2017 è stato per lei una vera e propria rinascita, con ben tre singoli attivo.

© Riproduzione Riservata.