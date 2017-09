ROSEWOOD / Anticipazioni puntate del 23 settembre: la morte di una star della soap e il riciclaggio di denaro

Rosewood

Nella prima serata di Raidue di oggi, sabato 23 settembre, tornano in onda le avventure di Rosewood, la serie televisiva che racconta le vicende del dottor Rosewood, anatomopatologo molto famoso e preparato che ha uno studio a Miami dove aiuta le forze dell’ordine a risolvere i casi più difficili. La serie, dopo due stagioni, è stata cancellata. La conferma è arrivata direttamente dall’attore Morris Chestnut, protagonista della serie. “Sono molto grato a tutti coloro che hanno preso parte allo show. Gli autori, gli attori e i membri della produzione. Rosewood è ormai parte della mia vita. Ma quando una porta si chiude, si apre un portone. Ci vediamo presto", ha annunciato l’attore. I fans italiani, però, potranno godersi ancora per un po’ le avventure di Rosewood che possono essere seguite sia su Raidue che in steaming attraverso la piattaforma di Raiplay.

LE TRAME DEGLI EPISODI

''Bachi da seta e silenzio'' e ''Torace, trombosi e cose a tre'' sono i titoli degli episodi diciassette e diciotto di Rosewood trasmessi per la prima volta negli Stati Uniti con il titolo di ''Silkworms y Silencio'' e ''Thorax, Thrombosis & Threesome". Nel primo episodio, l’omicidio di un’attrice di telenovela, considerata una vera e propria star, costringe Rosewood e Villa ad esaminare il proprio rapporto e ad investigare sugli intrighi che dalla soap possono essersi trasferiti nella vita reale. Nel secondo ed ultimo episodio della serata, invece, Rosewood e Villa indagano sul ritrovamento di due cadaveri e sul riciclaggio di denaro. Durante le indagini, Rosewood si scontra con un altro patologo. Daisey, nel frattempo, va a vivere con la figlia ma oltrepassa i limiti rovinando tutto.

