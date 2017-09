Romina Power/ Al Bano Carrisi e quell'amore invidiato dalle italiane (Verissimo)

Al Bano e Romina Power, Verissimo

DI NUOVO AL FIANCO DI AL BANO?

Attivissima e adorata dal pubblico italiano, Romina Power non ha mai nascosto che il sentimento che l'ha legata ad Al Bano per tanti anni continua ad essere presente nella sua vita, anche se in forma diversa. Da sempre voluta in contrasto con Loredana Lecciso, l'attuale compagna di Al Bano Carrisi, sarà al centro delle parole del cantautore durante l'intervista di Verissimo di oggi, sabato 23 settembre 2017. Al Bano parlerà infatti degli ultimi avvenimenti accaduti nella sua vita, sia dal punto di vista professionale che privato, andando a smentire le ultime voci di corridoio che parlavano già di un suo presunto ritorno con Romina Power. Il loro ultimo concerto insieme, che ha sancito la reunion canora dell'ex coppia, ha dato vita infatti ad un antico gossip, alimentato anche da alcune parole della Power. La cantautrice infatti non ha negato in diverse recenti interviste di essere pronta a ritornare al fianco di Al Bano se solo l'ex marito decidesse di corteggiarla. Negli ultimi tempi Romina era apparsa tra l'altro nostalgica al fianco di Al Bano, ma il contrasto fra i ricordi piacevoli elencati dall'artista e quelli velenosi rievocati da Al Bano, hanno sempre lasciato il dubbio di quale sia in realtà il loro rapporto attuale. A chiarirlo sarà quindi proprio Al Bano, che a discapito di possibili scivoloni nel suo rapporto con la Lecciso, non ha di certo intenzione di ritornare ad essere il marito di Romina Power.

ROMINA POWER, IL SOGNO DELLE ITALIANE...

Romina Power ha incarnato per diverse decadi il sogno delle italiane, grazie alla sua unione sul palco e nella vita con Al Bano Carrisi. Giovanissimi e pieni di vitalità, gli ammiratori ricordano maggiormente lo sguardo che il Leone di Cellino San Marco riservava all'allora moglie in tante clip musicali. Anche per questo i fan dell'ex coppia hanno sempre sperato in un loro rincontro, facendo leva proprio su alcune parole recenti di Romina Power, in cui ha sottolineato di sentire ancora, spesso, l'odore della pelle di Al Bano. In una lunga intervista a DiPiù, la Power non aveva nascosto nulla nemmeno del proprio passato, di quella fase adolescenziale precedente all'incontro con Al Bano. Un periodo fatto di droghe e di eccessi, una fetta della sua vita che a quanto sembra farebbe ancora infuriare Carrisi. Nel frattempo, Romina Power continua a registrare un successo musicale grazie al suo tour internazionale al fianco di Al Bano. Nelle scorse settimane si è mostrata inoltre sorridente sui social, grazie ad una foto che la riprendeva al fianco di Taryn, la sorella maggiore. L'occasione si rifà al concerto di Lublin, in cui Al Bano e Romina hanno riunito migliaia e migliaia di fan grazie al loro concerto.

