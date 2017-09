SEGRETI IN FAMIGLIA/ Su Rete 4 il film con Rya Kihlstedt (oggi, 23 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rete 4

ANTHONY DI BIASI ALLA REGIA

Segreti in famiglia, il film in onda su Rete 4 oggi, sabto 23 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller con il titolo in lingua originale Her Last Will che è stata prodotta nel 2016, diretta dal regista americano Anthony Di Biasi, ed interpretata da Rya Kihlstedt, Patrick Fischler, Harriet Sansom Harris, Fiona Dourif e Michael Graziadei. La protagonista, Rya Kihlstedt, è una famosa interprete americana nota per aver preso parte a film come Perception, Drop Dead Diva, Heroes Rebord e Lei, la creatura. Patrich Fischler è invece famoso per le sue interpretazioni in Cani sciolti e L'eccezione alla regola. Il film Segreti in famiglia è stato già trasmesso in tv dall'emittente Tv8, nel corso della primavera del 2017. La pellicola, essendo stata prodotta come film per la tv, non è mai stata proiettata al cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SEGRETI IN FAMIGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Dina è una povera mamma sessantenne vittima delle angherie dei suoi tre figli che desiderano incassare il prima possibile l'intero patrimonio di famiglia. Per farlo, decidono di far impazzire la donna, in modo tale da arrivare a farla interdire per incapacità di intendere e di volere. La missione sembra tutt'altro che semplice ed i tre fratelli decidono di chiedere l'aiuto di una professionista. La prescelta è Maggie, una mentalista ex soldatessa dell'esercito americano che, con l'ausilio di particolari psicofarmaci, riesce e suggestionare la madre dei tre mandanti. La donna, con vari trucchi e stratagemmi, arriva davvero a far impazzire Dina, fino a provocarne la morte seppur in modo accidentale. Ciò che Maggie scoprirà solo poco dopo la morte della sua vittima è che lei è in realtà la quarta figlia di Dina, nonchè sorella dei tre figli degeneri. Questi ultimi, una volta scoperta la vera identità di Maggie faranno di tutto per eliminarla. L'ex soldatessa, infatti, oltre a rappresentare una scomoda testimone è inoltre una minaccia per il loro piano diabolico che mira ad intascare l'intera eredità della madre defunta. Maggie, grazie alla sua preparazione militare, darà molto filo da torcere ai suoi tre fratelli, riuscendo a prenersi la sua giusta rivincita.

© Riproduzione Riservata.