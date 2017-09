SHOWGIRLS/ Su Canale Nove il film con Elizabeth Berkley (oggi, 23 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ELIZABETH BERKLEY

Showgilrs, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 23 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 1995 che è stata diretta da Paul Verhoeven ed interpretata da Elizabeth Berkley Kyle, MacLachlan, Gina Gershon, Gina Ravera, Glenn Plummer e Robert Davi. Elizabeth Berkley, la protagonista che interpreta Nomi Malone, è un'attrice americana di teatro e televisione nota per aver partecipato a film come Ogni maledetta domenica, Taxman e Una bionda naturale. È poi entrata a far parte del cast di serie tv come The Word, New Girl e Senza Traccia. Kyle MacLachlan, che veste i panni di Zack, è un famosissimo attore americano noto per i suoi tanti ruoli da protagonista in film e serie tv di successo. Ricordiamo Twin Peaks, Desperate Housewife e Sex and the city. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SHOWGIRLS, LA TRAMA DEL FILM

Nomi Malone è una giovane adolescente americana più che mai decisa ad abbondare il suo paesino d'origine per raggiungere la meravigliosa città di Las Vegas. Riesce ad arrivare a destinazione grazie al passaggio di un uomo che però, una volta arrivati a Las Vegas, la deruba dei suoi bagagli. A Nomi non resta che chiedere ospitalità a Molly, la costumista di un famoso Casinò conosciuto come Stardust. Nomi finisce per conoscere alcune colleghe di Molly, compresa Cristal, famosa stella del cinema. Quest'ultima sembra prendere in antipatia Nomi, almeno in un primo momento per poi cambiare idea e legarsi in maniera morbosa alla ragazza. Cristal è l'amante di Zack, titolare del casinò Stardust che, nel frattempo, acconsente ad inserire Nomi all'interno del suo staff. Nomi diventerà ben presto la nuova amante di Zack, così da far ingelosire la povera Cristal che tenta in tutti i modi di ostacolarle la carriera. Di tutta risposta, Nomi procura a Cristal una grave frattura che la costringe a non potersi più esibire. Nomi diventa così la vera star del casinò. La situazione precipiterà quando Molly, l'amica di Nomi, verrà aggredita all'interno dello Stardust da un noto cantante rock. Zack si rifiuta di sporgere denuncia per salvaguardare l'immagine di un importante cliente del suo casinò.

