SILVIA PROVVEDI/ Fabrizio Corona ha cambiato idea sullo sciopero della fame? (Verissimo)

Silvia Provvedi a Verissimo

LA DECISIONE DI FABRIZIO CORONA

In questa puntata del rotocalco televisivo Verissimo condotto nel pomeriggio di Canale 5 da Silvia Toffanin, come già accaduto in quella della scorsa settimana si torna a parlare della situazione di Fabrizio Corona grazie alla presenza in studio della fidanzata Silvia Provvedi. L’ex re dei paparazzi in ragione della decisione del Giudice del Tribunale che ha negato il suo affido ad una comunità dove poter scontare l’anno di carcere inflittogli lo scorso mese di giugno, ha mandato una lettera proprio alla Toffanin mettendo a conoscenza della sua intenzione di protestare contro questa decisione reputata ingiusta. Corona aveva parlato di sciopero per cui ci saranno aggiornamenti sulla situazione per bocca di Silvia Provvedi che nella scorsa puntata era intervenuta telefonicamente. A quanto sembra, Corona anche per rispetto degli operatori di San Vittore, avrebbe deciso di non fare lo sciopero della fame.

SILVIA PROVVEDI E LE SPERANZE DISATTESE

Silvia Provvedi sta dando manforte al proprio amato Fabrizio Corona orma da diversi mesi, dimostrando di credere molto in lui. infatti, durante una puntata di Pomeriggio 5, la Provvedi chiamata a commentare la sentenza del Tribunale che ha fatto cadere i più pesanti capi d’accusa nei confronti del proprio amato seppur condannandolo ad un anno di carcere, si era lasciata andare a grande euforia ipotizzando di poterlo riabbracciare presto in libertà. Queste le parole pronunciate dalla donna: “Finalmente una soddisfazione. Finalmente la verità è venuta fuori. Abbiamo lavorato a lungo perché finisse così. Spero gli diano l'affidamento in prova. Se lo meriterebbe. Amo la persona con cui sto, è speciale e merita la libertà. Sono stati mesi molto difficili nei quali abbiamo litigato anche parecchio, ma li abbiamo superati. Bisogna lottare per ciò in cui si crede: io ci ho messo l'anima, ho lottato come donna e come fidanzata. Spero sia fuori molto presto”.

