SIMONE RUGIATI / Dopo la rottura con Carla Cruz, lo chef ha ritrovato l'amore con Ahlam El Brinis

Simone Rugiati e Carla Cruz

Al momento dell'entrata di Carla Cruz al Grande Fratello Vip, la modella era stata presentata come fidanzata dello chef Simone Rugiati, che frequentava da circa tre anni. Ma a distanza di qualche giorno è apparso evidente che il loro rapporto fosse già concluso, al punto che la concorrente aveva evidenziato fin da subito un certo feeling con Jeremias Rodriguez, con il quale aveva persino scambiato un bacio appassionato. E se questo flirt difficilmente avrà un seguito dopo la fine dell'avventura nella casa più spiata d'Italia, dalla quale la stessa Cruz è stata eliminata lo scorso lunedì, diverso è il caso di Simone Rugiati, nuovamente felice al fianco di un nuovo amore. Il famoso chef ha raccontato al settimanale Oggi di avere cominciato a frequentare un'altra modella, conosciuta durante l'estate. Si tratta della stupenda Ahlam El Brinis, con la quale tutto sta andando per il meglio anche se per il momento il rapporto prosegue a distanza: "Ahlam vive a Padova, anche se sta per trasferirsi a Milano. Per ora facciamo i chilometri, li faccio io, li fa lei… Quest’estate la seguivo ai suoi eventi e ora lei segue me. È bella dentro, è dolce, è social, mi aiuta a ragionare…"

Il nuovo amore di Simone Rugiati

Nella stessa intervista rilasciata al settimanale Oggi, Simone Rugiati ha raccontato di avere preso male la fine della storia con Carla Cruz, con la quale stava insieme da tre anni. In quel periodo si era concentrato pienamente sul lavoro, almeno fino a quando un'amica gli aveva consigliato di prendersi una serata di riposo, uscendo in discoteca. Proprio quella sera il cuoco ha incontrato Ahlam El Brinis: "Ero in discoteca, ho visto questa ragazza ballare con gli occhi persi nel vuoto, come se fosse assente. E anche io mi sentivo così, immerso nel divertimento ma in fondo estraneo". Da allora, Rugiati e la modella hanno cominciato a frequentarsi assiduamente, percorrendo chilometri per potersi vedere. Lei infatti è nata a Padova e vive vicino a Venezia, anche se il suo domicilio potrebbe cambiare molto presto.

© Riproduzione Riservata.