STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Che bella giornata (sabato 23 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, sabato 23 settembre 2017, le reti Mediaset offrono per la loro prima e seconda serata diversi appuntamenti per tutte le fasce d'età grazie a film d'animazione e commedia, pellicole drammatiche, docufilm e reality. In particolare verrà trasmesso su Italia 1 il secondo capitolo di Cattivissimo Me, una delle pellicole più quotate della saga e che ha comportato un nuovo successo su scala internazionale. La maggior parte delle altre emittenti si concentrerà invece sui prodotti per il piccolo schermo, fra cui Che bella giornata, una commedia trasmessa nella prima serata di Canale 5 e con Checco Zalone protagonista. La scelta del pubblico italiano potrebbe dirigersi maggiormente su Cattivissimo Me 2 o sulla pellicola con il comico Zalone, due sicuri successi per una prima serata in famiglia e difficilmente contrastata dalle altre offerte presenti nel palinsesto del prime time. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

Dalle 21.20, Canale 5 manderà in onda la commedia Che bella giornata, diretta da Gennaro Nunziante e con protagonista Checco Zalone. Quest'ultimo interpreterà un ragazzo della Puglia con un lavoro precario in Brianza e con la passione per la sicurezza. Deciderà così di entrare nell'Arma dei Carabinieri, seguendo le orme di uno zio materno, ma dovrà fare i conti con diversi ostacoli. Dalle 23.20 verrà trasmessa invece la commedia For a good time, call, tradotto in italiano con il titolo Le squillo della porta accanto. Sotto la guida del regista Jamie Travis, la storia di due ragazze interpretate da Lauren Mille e Ari Graynor, due 28enni che per una serie di circostanze si ritroveranno a vivere insieme e che finiranno per lavorare come squillo gomito a gomito. Italia 1 offre per la sua prima serata il film d'animazione Cattivissimo Me 2, che dalle 21.10 farà divertire grazie alla trama diretta da Chris Renaud e Pierre Coffin.

Nel sequel del primo film, dal titolo omonimo, il protagonista Gru ha ormai cambiato vita ed ha abbandonato le fila della criminalità per dedicati alle figlie adottive. Si ritroverà poi a collaborare con un'organizzazione di spie per risolvere un grande mistero, riguardo alla scomparsa di un laboratorio segreto presente nell'Artico. Dalle 23.10 andrà in onda invece un altro film d'animazione, Animals United, una pellicola del 2010 diretta da Holger Tappe e Reinhard Klooss, che seguirà le vicende di un gruppo di animali in Africa, alla ricerca dell'acqua e in contrasto con gli esseri umani, decisi a trasformare il loro territorio in un villaggio vacanze di lusso. Nella fascia del prime time, Rete 4 trasmetterà il film drammatico Segreti in famiglia, in prima Tv. Diretto da Curtis Crawford, la trama si concentrerà nella tragedia vissuta dalla famiglia Wilson in seguito alla morte del piccolo Max. Un evento che spingerà la madre Briana a sprofondare nel vortice dell'alcool e che permetterà al fratello maggiore della vittima, Eric, di cercare di riprendere le redini di una vita normale. A seguire andrà in onda il docufilm Sbirri, con protagonista Raoul Bova nei panni di un giornalista.

Roberto Burchielli ha voluto rendere omaggio agli agenti di Polizia che ogni giorno rischiano vita ed affetti per contrastare droga e microcriminalità, grazie alle operazioni della UOCD di Milano. La 5 concentrerà invece la sua prima serata sul film Das Geheimnis der weissen taube, parte del ciclo di pellicole per il piccolo schermo Rosamunde Pilcher Collection. Diretto da Dieter Kehler, la trama seguirà la storia di Stella, una donna che improvvisamente eredita una ricca fortuna grazie alla morte del nonno, un nobile di cui non aveva mai saputo nulla fino a quel momento. Azione sarà la parola d'ordine per la prima serata di Italia 2 grazie al film Black Dog.

Diretto da Kevin Hooks, la pellicola ha come protagonista il compianto attore Patrick Swayze, che interpreterà il ruolo di un autista di camion. In seguito ad una tragedia, l'uomo ritornerà al volante per trasportare un carico pericoloso. Su Mediaset Extra verrà trasmessa invece la diretta del reality Grande Fratello Vip 2, che mostrerà quanto sta accadendo ai concorrenti nella Casa più spiata d'Italia. Top Crime concentrerà la sua prima serata su un nuovo episodio di CSI - New York III, il 14esimo. Intitolato Il gioco delle bugie, la squadra dovrà scoprire chi ha ucciso un travestito, un caso che presto si intreccerà con quanto accaduto alla sorella diversi anni prima. Iris accende i riflettori su una delle più grandi commedie con protagonista Alberto Sordi. Sotto la regia di Luciano Salce, il film Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue metterà in luce in modo divertente ed ironico una sanità corrotta.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI:

Canale 5 ore 21.10 Che bella giornata, film commedia

ore 23.22 For a good time, call, film commedia

Italia 1 ore 21.10 Cattivissimo Me 2, film d'animazione

ore 23.10 Animals United, film d'animazione

Rete 4, ore 21.15 Segreti in famiglia, film drammatico in prima Tv

ore 23.17 Sbirri, docufilm

La 5, ore 21.10 Rosamunde Pilcher Collection - Das Geheimnis der weissen taube, film

Italia 2, Black Dog, film d'azione

Mediaset Extra, ore 21.16 Grande Fratello Vip 2, reality in diretta

Top Crime, ore 21.10 CSI New York III, serie Tv

Iris, ore 21.00 Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, commedia

