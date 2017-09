STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un, due, tre... Fiorella! (sabato, 23 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, sabato 23 settembre 2017, le reti Rai propongono per la loro prima e seconda serata diverse serie Tv e miniserie, fra cui il debutto di Ray Donovan 5, lo show con protagonista Liev Schreiber, e programmi di intrattenimento. Fra questi il one woman show di Fiorella Mannoia, Un, due, tre... Fiorella! che è al suo secondo appuntamento e che cerca di rifarsi rispetto al riscontro negativo della puntata d'esordio. Presenti nel palinsesto anche alcuni film ed uno spettacolo teatrale. La scommessa delle reti nazionali sembra puntare maggiormente sulle serie Tv, soprattutto per via della presenza nella prima serata di Rai 3 di The Night Manager, con Hugh Laurie e Tom Hiddleston. Un cast d'eccezione per un'avventura che trasporterà il telespettatore in un contrasto fra il protagonista e manager notturno Jonathan Pine contro la sua nemesi, un commerciante d'armi che sta organizzando un attentato in Inghilterra. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

A partire dalle 21.25, Rai 1 trasmetterà la seconda puntata di Un, due, tre... Fiorella, il programma guidato dalla cantautrice italiana Fiorella Mannoia. Quest'ultima incontrerà nuovi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e delle arti in genere, con cui si immergerà in un mondo di ricordi e duetti per dare un volto inedito di vip e non al telespettatore. Dalle 23.50 verrà trasmessa invece la cerimonia Premio Louis Braille, promossa dal Teatro Brancaccio di Roma. La prima serata di Rai 2 sarà all'insegna della serie tv Rosewood, con protagonista Morris Chestnut nei panni di un brillante medico forense. Dalle 21.20 e in Bachi da seta e silenzio e Torace, trombosi e cose a tre, il 17esimo ed il 18esimo episodio, Rosie dovrà risolvere due nuovi casi al fianco della detective Villa, mentre la sorella Pippi dovrà confrontarsi con l'ombra di una suocera ingombrante e su un possibile nuovo amore in arrivo.

A seguire verrà trasmesso il programma sportivo Il Sabato della Domenica Sportiva, in cui verranno approfonditi gli ultimi eventi calcistici e non del panorama italiano. Dalle 21.10, Rai 3 trasmetterà il terzo ed il quarto episodio della miniserie The Night Manager. Ormai sotto copertura e fra le fila di Roper, Jonathan Pine dovrà assicurarsi di non far saltare la propria copertura e convincere il commerciante d'armi che si trova di fronte ad un criminale.

Dovrà perciò compiere diversi crimini sotto la guida di Angela ed allo stesso tempo guardarsi le spalle dall'uomo di fiducia di Roper che sembra insospettito della sua presenza. Dalle 23.45, Un giorno in Pretura approfondirà invece le vicende processuali dell'omicidio di Giuseppe Uva, un gruista morto nel 2008 in un reparto psichiatrico ed a causa di una notte in Caserma in cui sarebbe stato picchiato brutalmente. Dalle 21.05, Rai 4 trasmetterà il film d'azione I corrotti - The Trust, diretto da Benjamin e Alex Brewer e con Nicolas Cage, Sky Ferreira e Elijah Wood. La trama seguirà le vicende di un agente di Polizia, che al fianco di un collega di un altro reparto deciderà di improvvisarsi ladro per accaparrarsi il denaro contenuto in una cassaforte. Alle 22.45 andrà invece in onda il primo episodio di Ray Donovan 5, in cui il protagonista dovrà fare i conti con la scomparsa improvvisa della moglie Abby, colpita da un brutto male.

Attraverso la tecnica dei flashback, si scopriranno reazioni ed emozioni di tutti i personaggi principali. Rai 5 propone per la sua prima serata lo spettacolo teatrale Der Park - Piccolo Teatro, una piece scritta nel 1983 da Botho Strauss su richiesta di Peter Stein e che si concentrerà su Oberon e Titania e sulla discesa sulla Terra delle due divinità. Rai Movie manderà invece in onda dalle 21.20 il film di guerra Lo sbarco di Anzio, diretto da Duilio Coletti ed Edward Dmytryk. La produzione italoamericana risale al 1968 e ruoterà attorno agli eventi accaduti sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale.

Peter Falk e Giancarlo Giannini racconteranno tramite i loro rispettivi personaggi quanto accaduto ad Anzio con l'arrivo dell'esercito americano in Italia. Infine, Rai Premium trasmetterà dalle 21.20 la miniserie Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce, con Beppe Fiorello. La trama si concentrerà sulla vita del medico e ricercatore morto negli anni '80 a soli 46 anni e proclamato in seguito Santo da Papa Giovanni Paolo II.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI:

Rai 1, ore 21.25 Un, due, tre... Fiorella!, programma d'intrattenimento

ore 23.50 Premio Louis Braille, cerimonia in tv

Rai 2, ore 21.20 Rosewood, serie Tv

ore 23.00 Il Sabato della DS, talk show sportivo

Rai 3, ore 21.10 The Night Manager, serie Tv

ore 23.45, Un giorno in Pretura, programma cronaca

Rai 4, ore 21.05 The Trust - I corrotti, film

ore 22.42 Ray Donovan 5, serie Tv

Rai 5, ore 21.15 Der Park, teatro

Rai Movie, ore 21.20 Lo sbarco di Anzio, film guerra

Rai Premium, ore 21.20 Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce, miniserie

© Riproduzione Riservata.