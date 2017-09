STEFANO DE MARTINO / Con Gilda Ambrosio in prima fila ad una sfilata a Milano

Stefano De Martino

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non si nascondono più, anche se per il momento la coppia evita di confermare pubblicamente l'esistenza di una storia d'amore tra loro. Nelle ultime settimane, il ballerino di Amici e la sua fashion blogger (diventati più che amici durante le vacanze ad Ibiza) sono stati visti insieme in varie occasioni, non nascondendo atteggiamenti espliciti. Dal bacio scambiato a Mykonos, per non dimenticare la serata al cinema a Milano: tutto fa pensare ad una relazione ormai stabile, anche se costantemente seguita dalle telecamere e dal gossip nostrano. L'ultima occasione in cui Stefano e Gilda sono stati visti insieme è molto recente e riguarda una sfilata della settimana della moda di Milano. La coppia era infatti seduta in prima fila all'evento organizzato da N21 Brand dello stilista napoletano Alessandro Dell'Acqua e non ha fatto nulla per nascondersi, evitando però di rispondere alle domande dei giornalisti. Entrambi hanno deciso di mantenere un basso profilo, cercando di passare inosservati tra la folla presente a tale avvenimento.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme ad una sfilata

Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino non si nasconde più, a dimostrazione di come il suo rapporto con Gilda Ambrosio sia diverso da quelli avuti da lui nel recente passato. La privacy che tanto ha desiderato, ora non viene più mantenuta e sono in molti a pensare che a brevissimo la coppia possa confermare ufficialmente l'esistenza di una storia d'amore. Per Stefano però nel corso dei prossimi mesi ci sarà meno tempo da trascorrere a Milano, città nella quale Gilda risiede (e dove il piccolo Santiago vive con mamma Belen). L'inizio di Amici è ormai imminente e il napoletano sarà impegnato nella nuova avventura al fianco di Maria De Filippi, sia come ballerino professionista che come conduttore del daily pomeridiano.

