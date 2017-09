THE LEGO MOVIE/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Phil Lord (oggi, 23 settembre 2017)

il film d'animazione nel preserale di Italia 1

PHIL LORD E CHRIS MILLER ALLA REGIA

The LEGO Movie, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 settembre 2017 alle pre 19.30. Una pellicola d'animazione del 2014 che è stata diretta da Phil Lord e Chris Miller (21 jump street, Piovono polpette, Extreme Movie), con le voci in lingua originale di Will Arnett (Arrested development - Ti presento i miei, The Millers, Semi-Pro), Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World, Passengers) ed Elizabeth Banks (Hunger games, Power Rangers, Una notte in giallo). The LEGO Movie è il primo film distribuito al cinema eralizzato dalla famosa casa di mattoncini danese. In precedenza erano stati realizzati altri lungometraggi, fra cui uno dedicato a LEGO Batman, distribuiti solo nel circuito home video. Questi film sono stati realizzati principalmente in computer grafica, ricostruendo in digitale i mattoncini LEGO ed utilizzandoli per animare il film. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE LEGO MOVIE, LA TRAMA DEL FILM

Emmet è un operaio edile di LEGO City. Si tratta di un uomo comune, che segue sempre le istruzioni, sia sul lavoro che a casa, ama la musica più di moda e non ha gusti particolari o tratti distintivi. E' così normale che i suoi colleghi di lavoro, i suoi unici amici, quasi non si accorgono di lui. Un giorno però, rimasto indietro dopo un turno di lavoro, Emmet nota qualcosa muoversi nel suo cantiere. Tornato indietro a controllare, conosce una ragazza che si fa chiamare Wildstyle, di cui si innamora subito perdutamente. Cercando di inseguire la giovane fuggitiva, però, Emmet cade in un profondissimo baratro. Lì sotto, quasi incosciente, si imbatte nel Pezzo Forte, un'arma potentissima che può sconfiggere il tiranno Lord Business. Il Pezzo Forte, un parallelepipedo di plastica che è l'unica componente del film a non essere un mattoncino standard del LEGO System, rimane incollato alla schiena di Emmet. Quando si risveglia, dopo uno svenimento, Emmet si ritrova nelle mani di Poliduro, un poliziotto corrotto al soldo di Lord Business. Questi cerca di separare Emmet dal Pezzo Forte, quando Wildstyle e il mago Vitruvius irrompono e portano in salvo l'operaio. Quest'ultimo scopre dal mago, nonostante la sua apparente assoluta normalità, di essere l'eletto in grado di sconfiggere Lord Business e il terribile Kragle, un'arma segreta in grado di schiacciare LEGO City e tutti gli altri mondi LEGO sotto il controllo tirannico di Business.

