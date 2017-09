THE NIGHT MANAGER/ Anticipazioni del 23 settembre: Pine è stato scoperto?

The Night Manager, in prima Tv su Rai 3

DOVE SIAMO RIMASTI NELL'ULTIMA PUNTATA?

Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 23 settembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di The Night Manager, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il terzo ed il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jonathan Pine (Tom Hiddleston) è il portiere notturno del Nefertiti Hotel, uno dei principali alberghi del Cairo. Durante uno dei suoi turni conosce Sophie Alekan, una donna avvenente che presto si rivela come l'amante di Freddie Hamid (David Avery), rampollo di una delle famiglie più influenti della città egiziana e considerato molto pericoloso. La donna gli consegna in seguito un plico con dei documenti, in modo che ne faccia una copia e nasconda il tutto nella cassaforte dell'hotel. Pine non può fare a meno di violare il divieto di Sophie e leggere che cosa ci sia scritto sui fogli, scoprendo che è in arrivo un forte quantitativo di armi pesanti. Il riferimento riconduce fino a due aziende internazionali e grazie ad un amico del Consolato riesce a fare avere il plico ad Angela Burr (Olivia Colman), membro dell'Intelligence Inglese. La donna capisce al volo che dietro tutto c'è Richard Roper (Hugh Laurie), ma prima che possa mettersi in contatto con Pine, Hamid uccide Sophie dopo aver messo sotto sopra la sua stanza d'albergo. Angela e Pine riusciranno in seguito ad incontrarsi, ma l'agente non riuscirà a convincere il manager a prendere parte ad un'operazione sotto copertura per arrestare Roper. Diverso tempo dopo, Pine ritorna sui suoi passi ed accetta l'incarico di Angela, che gli fornisce una nuova identità e lo istruisce sulle menzogne da dire a Roper durante i loro diversi contatti. Le regole sono poche e severe: Angela e Pine potranno parlarsi solo tramite contatti sicuri che vigileranno sulla sua sicurezza. Pine diventa così Jack Linden ed in seguito Thomas Quince, un'identità segreta violenta creata ad hoc per non insospettire Roper e permettere a Pine di farlo entrare nella sua cerchia. Il manager vola così fino in Spagna, dove si pensa che il trafficante avrà presto un incontro per un futuro carico di armi. Dopo essere riuscito ad entrare in contatto con Roper ed avergli sottratto alcune sim dei suoi cellulari, Pine inscena il rapimento del figlio del trafficante in modo da salvarlo dai criminali ed ottenere la sua fiducia. Durante il finto salvataggio, Pine si farà picchiare duramente da uno dei rapitori, in modo che la sua versione dei fatti sia credibile. Verrà così trasportato nella villa di Roper perché riprenda le sue forze: il trafficante sembra davvero essergli riconoscente, ma allo stesso tempo rimane sospettoso. In particolare il suo braccio destro, Lance Corkoran (Tom Hollander), crede che stia mentendo e lo sottopone ad un lungo interrogatorio riguardo al suo passato da criminale. Nel frattempo, Angela cerca di organizzare nel dietro le quinte la copertura di Pine, ma decide di mantenere l'MI6 all'oscuro di quanto sta accadendo perché sospetta che ci sia una talpa all'interno dell'agenzia.

THE NIGHT MANAGER, ANTICIPAZIONI DEL 23 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 3

Pine inizierà a seguire gli accordi precedenti con Angela ed a calarsi sempre di più nella parte del criminale. Fingerà inoltre di partire per spingere Roper a chiedergli di rimanere alla villa, dato che la sua copertura intermedia come Quince è saltata a causa di una testimone. Durante una festa di compleanno di un amico di Roper, la moglie dell'avvocato verrà ritrovata morta suicida a causa delle attività illegali del marito. Pine assisterà inoltre a diverse tensioni fra Roper e la sua stessa moglie, intuendo che possa essere collegato con quella morte. In seguito, Pine riceverà una nuova identità da Roper, che in cambio gli chiederà di firmare alcune carte per suo conto.

THE NIGHT MANAGER, ANTICIPAZIONI DEL 23 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 4 - Roper intende infatti presentare Pine ad alcuni finanziatori della Tradepass, una società di copertura che in precedenza era stata intestata a Corkoran. Grazie a questa nuova operazione, Pine scopre che Felix e Halo, due nomi fittizzi, hanno un ruolo importante nel commercio di armi. Angela ricondurrà il tutto ad un membro del Dipartimento della Difesa e ad una collaboratrice stretta di Langley. La situazione diventerà sempre più tesa e Pine chiederà ad Angela di interrompere il tutto.

