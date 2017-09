Teresanna Pugliese Vs Cecilia Rodriguez/ Il messaggio social da il via alle polemiche

Cecilia Rodriguez doccia

Mezzogiorno di fuoco, o quasi, visto quello che sta succedendo sui social e in tv in queste ore. Il vecchio triangolo amoroso che tanto ha appassionato i fan si riaccende e sembra essere tornati indietro di anni a quando Francesco Monte era un ex tronista, Teresanna Pugliese la sua ex e Cecilia Rodriguez la sua nuova fidanzata. A quanto pare sono passati gli anni ma la voglia e il pensiero di quello che è successo no, almeno non per la bella sorella di Belen Rodriguez che in casa torna a parlare dell'ex di Francesco Monte e innesca la polemica. Chi conosce la coppia sa bene che è solida e innamorata ma i fan di Teresanna non hanno mai visto di buon occhio la loro unione considerando Cecilia un terzo incomodo pronto ad approfittare della situazione. Ma cosa è successo adesso?

IL MESSAGGIO DI TERESANNA PUGLIESE

La polemica dalla tv si è spostata ai social e, in particolare, su Cecilia Rodriguez che, dopo nuove confidenze nella casa, è finita sotto la lente e questa volta Teresanna Pugliese non si è tirata indietro. L'ex corteggiatrice, poi tronista e poi corteggiatrice nel trono di Francesco, ha ormai una vita nuova, lavora, studia recitazione, ha un compagno che ama e anche un figlio, ma il suo caratterino non è cambiato. La napoletana ha colto la palla al balzo e qualche ora fa ha pensato bene di rispondere alle parole di Cecilia con un laconico messaggio via Instagram. Pubblicando la foto che potete trovare cliccando qui, ha scritto: "Daje una... Daje due... Poi mi accorgo che sono un tuo chiodo fisso". Non ci vuole molto a capire che la bella Teresanna si stia rivolgendo proprio a Cecilia, ma come andrà a finire adesso? La Rodriguez non sa quello che succede all'esterno della casa ma se il Grande Fratello usasse questa cosa in diretta?

