UN, DUE, TRE... FIORELLA MANNOIA / Anticipazioni e ospiti seconda puntata: Emma, Nannini, Amoroso, Elisa

Un, Due, Tre Fiorella

Dopo il grande successo del primo appuntamento, seguita da una media di 4 milioni di spettatori e share al 21,6%, oggi, sabato 23 settembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con "Un, Due, Tre... Fiorella", un one woman show in cui, la grande artista, oltre a cantare assume anche i panni di conduttrice per intrattenere il pubblico insieme ad un nutrito gruppo di ospiti e amici. Per la seconda serata del suo show, Fiorella Mannoia sarà affiancata da tantissimi, grandi nomi della musica italiana e del cinema. Fiorella Mannoia, in questo secondo appuntamento ha scelto di avere accanto a sé soprattutto delle amiche prima ancora che colleghe. A duettare con Fiorella Mannoia, dunque, ci saranno Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Elisa, Emma Marrone e Paolo Turci. Grandi artiste ma soprattutto grandi amiche di Fiorella Mannoia. Tutte insieme, infatti, si presenteranno sul palco per un momento indimenticabile per gli amanti della musica. Fiorella Mannoia, poi, chiamerà accanto a sé Gianna Nannini, Clementino, Niccolò Fabi, Edoardo Leo e Mika. Infine, ci sarà anche la grandissima Ornella Vanoni che, ieri 22 settembre, ha compiuto 83 anni. La seconda puntata di Un, due, tre Fiorella, poi, regalerà molte altre sorprese al pubblico. Amici e colleghi si racconteranno attraverso la musica, riflessioni, gag e momenti divertenti.

IL NUOVO SINGOLO E IL TOUR EUROPEO

Un, due, tre Fiorella è un varietà in vecchio stile in cui Fiorella Mannoia veste i panni di una vera e propria showgirl cantando, intrattenendo il pubblico e intervistando i propri ospiti. Si tratta, infatti, di un varietà in cui non mancano le emozioni, le storie e i momenti di riflessioni con un unico filo conduttore ovvero la musica. Oltre a cantare le proprie canzoni, Fiorella Mannoia regala duetti sorprendenti sulle note dei grandi successi della musica italiana. Un varietà che al pubblico piace molto al punto che, dopo la prima puntata, sono stati tanti gli utenti del web a chiedere alla Rai, attraverso i commenti sui social, a puntare su programmi dello stesso genere per il resto della stagione televisiva. Fiorella Mannoia è stata così promossa a pieni voti. Dopo il successo ottenuto dalla prima puntata, l’artista ha voluto ringraziare tutto il suo pubblico scrivendo sui social semplicemente: “Grazie”. Un successo che, forse, neanche la stessa Fiorella Mannoia si aspettava al contrario della Rai che ha deciso di affidarle il sabato sera. L’artista, del reato, in questo periodo è davvero inarrestabile. Dopo aver ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2017 e aver portato in tour il suo ultimo album di inediti “Combattente”, ha pubblicato il suo terzo singolo “I pensieri di Zo”. Fiorella Mannoia, inoltre, ha annunciato la prossima partenza del tour europeo. Fiorella Mannoia, infatti, sarà in concerto in quattro capitali europee al Den Atelier di Lussemburgo (19 novembre), al Bataclan di Parigi (21 novembre), a La Madeleine di Bruxelles (22 novembre) e alla Union Chapel di Londra (24 novembre).

© Riproduzione Riservata.