UNA VITA/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Fabiana si costituisce per salvare Cayetana

Una Vita

Una Vita va in onda anche oggi su Canale 5, anche se leggermente in ritardo rispetto alla programmazione feriale. La telenovela spagnola, infatti, sarà visibile a partire dalle ore 14:30 e fino alle ore 15:00 quando lascerà spazio a Il Segreto. Si ripartirà dalla preoccupazione di Cayetana, dopo avere ricevuto la spilla un tempo appartenuta a Ursula. La dark lady penserà che Mauro possa presto incastrarla per questo delitto e deciderà di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Per questo si confronterà con Fabiana che, come ben ricorderete, ha avuto un ruolo attivo nella caduta e successiva sparizione nel fiume della governante. A lei chiederà di costituirsi per quel delitto mettendo in chiaro che ciò è avvenuto a causa di un incidente. Ancora una volta Fabiana obbedirà alla lettera alle richieste della sua terribile figlia? Considerando il passato, è davvero difficile pensare che anche questa volta sia proprio lei a finire in grossi guai...

Rosina asseconda le richieste di Maximiliano?

Anche nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio vedremo Rosina fare i conti con il fantasma del suo defunto marito. La donna ha provato in tutti i modi a liberarsi di lui, provando persino a far benedire da un sacerdote il suo appartamento ma ogni tentativo è risulato un fallimento. Maximiliano riapparirà anche oggi davanti a lei e per la prima volta Rosina deciderà di assecondarlo, ascoltando le sue parole: tale spirito non avrà nessuna intenzione di rimproverarla per il bacio scambiato con Liberto, né tanto meno per le attenzioni mosse nei suoi confronti dal nipote di Susanna. Le intenzioni di Maximiliano saranno ben diverse ovvero convincerla ad abbandonare il lutto una volta per tutte. Il passato è passato ed è inutile piangere sul latte versato: la madre di Leonor farà bene ad andare avanti con la sua vita, dando una possibilità a Liberto, se lei ricambia i suoi sentimenti. Sarà dunque questo l'inizio di una nuova storia d'amore? Rosina accetterà le richieste di Maximiliano, aprendo il suo cuore al giovane Liberto?

