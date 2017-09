Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano nel mirino, problemi in vista (Trono Classico)

Mattia Marciano (Uomini e Donne)

Non inizia per il meglio questa avventura a Uomini e Donne per Mattia Marciano. Dopo la delusione avuta nel ruolo di corteggiatore di Desirée Popper, il ragazzo napoletano è tornato nel noto studio di Canale 5 deciso questa volta a trovare il grande amore. Tra le sue corteggiatrici ha però ritrovato Vittoria, una ragazza che aveva già conosciuto qualche tempo fa ma con la quale - come lui ha confermato - non c'è stato nulla, neppure un contatto telefonico. Eppure nello studio, così come molti telespettatori, non hanno creduto a queste dichiarazioni. Il modo in cui Mattia e Vittoria si parlano, il feeling e i comportamenti fanno credere che invece ci sia stato qualcosa in più di ciò che affermano. Molti sono però gli indizi a favore di tale tesi: in primis i messaggi che hanno svelato di essersi scambiati durante l'estate sui social network, poi dell'amico in comune - rivelatosi poi essere Andrea Damante - che pare volesse "accoppiarli".

IL TRONISTA NEI GUAI? TROPPI PASSI "FALSI"

Se questi sono i sospetti nati su Vittoria, altri sono sorti negli ultimi giorni su un'altra corteggiatrice, Chiara Della Monica. Con lei Mattia avrebbe già un vero e proprio rapporto d'amicizia e a confermarlo è stato un video postato dalla pagina Instagram Le__Perle, nel quale i due ragazzi si divertono dentro un'automobile, cantando a squarciagola. Un video che ha poi suscitato l'intervento di Desirée Popper, che proprio durante il suo trono chiese a Mattia di questa ragazza, avendo visto proprio questo video. Ed è così che l'ex tronista ha commentato: "Mi ricordo bene questo video. Quando ho chiesto mi ha detto che era la cugina. Poi sono io quella diffidente...". Situazioni che purtroppo hanno fatto sì che Mattia perdesse un pò di credibilità e che potrebbero minare il suo percorso. Una cosa è certa: ora gli occhi sono davvero puntati su di lui...

