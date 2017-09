Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina vs Gemma, fra le due nemiche è ancora guerra! (trono over)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Ieri pomeriggio i protagonisti del trono over si sono riuniti nuovamente negli studi Elios per dare il via a una nuova registrazione. Nel corso delle riprese, naturalmente, è successo di tutto, ma ad aprire la puntata è stato il consueto siparietto fra Gemma e Tina, che come sempre accade in questi casi, non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi. Al centro degli sottò dell’opinionista vi è la recente liaison della dama torinese, che dopo aver archiviato la sua storia con Marco Firpo ha iniziato a conoscere l’affascinante Gianfranco. Nel corso della registrazione, è stato mostrato al pubblico il filmato del cavaliere intento a far visita a Gemma Galgani, ma, una volta tornati in studio, il nuovo protagonista ha avuto qualcosa da ridire proprio sul bacio dato alla sua dama in occasione delle prime puntate. Il piccolo dubbio manifestato da Gianfranco potrebbe ben presto dare vita alle nuove polemiche della stagione?

UOMINI E DONNE: I BUONI PROPOSITI DI SOSSIO ARUTA

La prima settimana della nuova stagione di Uomini e Donne, che ha preso il via con il ritorno dei vecchi protagonisti del trono over e tutte le vicende legate ai loro recenti sviluppi, si è chiusa ieri con l’appuntamento del venerdì. Protagonista dell’ultima puntata settimanale, il discusso Sossio Aruta, che ha fatto il suo ingresso nel parterre con un look rinnovato che le tutte sue fan - a suoi dire - hanno gradito. Immediata la replica di Tina Cipollari, che continua a vedere nel business l’unico motivo che spinge ancora il cavaliere, nonostante l’ampio numero di ammiratrici, a tornare in trasmissione; lui, però, non ha intenzione di vestire i panni dello sciupa-femmine e, per questa ragione, ha deciso che da questo momento in poi sarà un po’ più cauto con le sue nuove conquiste. Riuscirà Sossio Aruta a mantenere la promessa fatta nel parterre nel corso della nuova edizione?

© Riproduzione Riservata.