Uomini e Donne registrazione / Anticipazioni trono classico 23 settembre: nuove rivalità in studio?

Uomini e Donne, trono classico

C'è grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà oggi, 23 settembre. Tronisti e corteggiatori sono pronti a tornare nel noto studio dove scopriremo cosa è accaduto questa settimana. Queste prime registrazioni hanno comunque evidenziato le prime preferenze così come le prime rivalità, in particolare è quella tra Mattia Marciano e Paolo Crivellin per la bella Vittoria ad aver già appassionato i fan più accaniti del Trono Classico. Grazie alle anticipazioni della scorsa settimana sappiamo infatti che i due tronisti sono entrambi usciti con lei ma Vittoria ha infine fatto la sua scelta, ricaduta su Mattia. Potrebbe però accadere che Paolo decida di portarla ancora in esterna per un ultimo chiarimento e, chissà, magari per farle cambiare idea in merito alla scelta di corteggiare solo Mattia. Questo potrebbe però accendere nuove rivalità tra i due tronisti che, per il momento, hanno palesato di non avere tanta simpatia reciproca.

UOMINI E DONNE: NUOVE RIVALITÀ TRA I TRONISTI?

Ma ad appassionare i fan di Uomini e Donne è stato finora anche il percorso fatto da Sabrina Ghio. L'ex ballerina di Amici ha confermato il suo spirito frizzante e solare in queste prime puntate e da subito ha puntato due ragazzi, entrambi dal nome Nicolò. Due ragazzi totalmente diversi e non soltanto nell'aspetto fisico: un moro da una parte, un biondo dagli occhi azzurri dall'altra, i due corteggiatori si differenziano anche nell'approccio con la tronista. Uno è ironico, un pò distante e misterioso; l'altro invece è romantico, simpatico e alla mano: quale dei due riuscirà davvero a fare colpo su Sabrina? Il responso potrebbe arrivare proprio in questa nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale potrebbero inoltre non mancare ospiti a sorpresa...

