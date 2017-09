VERISSIMO / Ospiti e anticipazioni: Max Biaggi, Albano e Silvia Provvedi (Puntata 23 settembre)

Verissimo - Silvia Toffanin

Oggi, sabato 23 settembre, alle 16.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo. Nella seconda puntata della nuova stagione, Silvia Toffanin ospita personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. In questa seconda puntata, Silvia Toffanin incontra Max Biaggi che ha scelto Verissimo per la sua prima intervista televisiva dopo il terribile incidente che lo ha costretto a lottare per la propria vita e in seguito al quale ha deciso di lasciare definitivamente le moto. Durante l’intervista, Max Biaggi parlerà anche della sua storia d’amore con Bianca Atzei. La cantante è arrivata nella vita dell’ex campione dopo la fine della sua storia d’amore con Eleonora Pedron. Insieme, Max Biaggi e Bianca Atzei hanno affrontato e superato il momento più delicato. In seguito all’incidente di Max, infatti, Bianca Atzei è rimasta tutto il tempo al capezzale del fidanzato lottando con lui e cercando di infondergli coraggio e sostegno. Dopo averla ringraziata pubblicamente sui social, quali parole riserverà Max alla sua Bianca? Ci sarà, poi, Albano Carrisi. Il Leone di Cellino San Marco parlerà dell’energia ritrovata e delle donne della sua vita ovvero Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power con cui continua a condividere il palco e a costruire un nuovo rapporto basato sul rispetto e la stima reciproca. Immancabile, poi, l’appuntamento con la soap opera spagnola “Il Segreto”. Dopo Megan Montaner, ospite della prima puntata, Silvia Toffanin incontrerà nuovamente Loreto Mauleon ovvero Maria Castaneda che, nelle puntate attualmente in onda, è tornata a Puente Vejo per salvare Emilia dal carcere.

SILVIA PROVVEDI E LE FOTO DI FABRIZIO CORONA FUORI DAL CARCERE

Nella seconda puntata di Verissimo, Silvia Toffanin incontrerà anche Silvia Provvedi che commenterà le foto di Fabrizio Corona fuori dal carcere. L’ex re dei fotografi continua a stare in carcere e la fidanzata racconta la sua preoccupazione per la situazione che sta vivendo Corona. A svelare qualche anticipazione dell’intervista è Gabriele Parpiglia che, sul suo profilo Instagram, ha anticipato parte delle dichiarazioni di Silvia Provvedi. “Sono preoccupata. Fabrizio non sta mangiando da una settimana. Lo farà fino a quando non verrà fissata un’udienza. E’ molto deluso e non si capacita per questa ennesima ingiustizia subita” e aggiunge “Soffre ma non piange perché ha carattere ed è molto determinato”. Nonostante la situazione non sia delle migliori, Silvia Provvedi continua a sognare un futuro con Fabrizio Corona. “Fabrizio mi manca, è durissima, ma sono disposta ad aspettarlo ad ogni costo. Sogno un futuro positivo insieme. Abbiamo parlato anche di matrimonio”, ha aggiunto commentando alcune immagini scattate all’esterno del carcere di San Vittore mentre Corona, con le manette ai polsi, veniva accompagnato dalle guardie in ospedale per un controllo dopo essersi fatto male durante una partita di calcio. Nonostante tutto, dunque, come sottolinea anche Gabriele Parpiglia, Silvia Provvedi non si arrende e continua a lottare per la libertà del suo fidanzato.

© Riproduzione Riservata.