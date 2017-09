Vincitore Tale e Quale Show 2017 / Pagelle prima puntata: Annalisa Minetti protagonista!

Tale e Quale Show

Si è conclusa la prima puntata del Tale e Quale Show 2017. Il programma condotto da Carlo Conti, giunto alla sua settima edizione, presenta quest'anno concorrenti molto diversi tra loro. E' partita benissimo sicuramente Annalisa Minetti. L'atleta paralimpica ha unito i 3 giurati che l'hanno subito indicata senza dubbio come la migliore della serata. La Minetti ha interpretato "All by myself" (1996) di Celine Dion in maniera esemplare. Su Twitter c'è stato addirittura chi si interrogava su chi fosse tra le due la vera Celine Dion. Ha riscosso molto successo anche la prova di Filippo Bisciglia, nei panni del vincitore del Festival di Sanremo, Francesco Gabbana. L'imitazione è perfettamente riuscita: l'ex concorrente del Grande Fratello è stato tra i più acclamati dal pubblico. Ha sorpreso tutti anche Marco Carta. Il cantante sardo ha cantato molto bene "Mi manchi" del grande Fausto Leali. Nonostante si sia dovuto impegnare nell'imitare un artista di difficilissima interpretazione come Leali, Marco Carta è riuscito a timbrare la sua voce a tal punto da riscuotere un enorme successo, anche secondo Enrico Montesano, giurato e amico personale di Fausto Leali.

CLAUDIO LIPPI INIZIO AMARO...

Il passaggio di Claudio Lippi dalla giuria al palco non è iniziato nel migliore dei modi. Il presentatore 72enne ha interpretato in maniera scadente Domenico Modugno, come manifestato dalla giuria nel corso della puntata. Occorre aggiungere che Lippi ha avuto la sfortuna di vedersi assegnato un artista che conosceva molto bene ma con il quale ha davvero poco da condividere. Le sue caratteristiche vocali hanno inciso parecchio, nonostante il trasporto emotivo non sia passato inosservato. Un attimo di gelo ha colto invece lo studio un attimo prima dell'esibizione di Platinette. Mauro Coruzzi è infatti scivolato sulla scala rischiando di farsi seriamente male. Nonostante ciò ha deciso di esibirsi ugualmente cantando "You make me feel" di Sylvester. L'esibizione è stata però più volte macchiata dall'emergenza fiato che ha sorpreso più volte lo stesso Coruzzi. Non ha riscosso molto successo neanche la prova di Federico Angelucci. L'ex vincitore di Amici non ha convinto la giuria e neanche i colleghi che lo hanno relegato nelle zone basse della classifica.

