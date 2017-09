X Factor 2017 / Audizioni: Mara Maionchi prende in giro Fedez: “Lo posto perché così te lo posso rinfacciare”

X Factor 2017

Dopo il successo delle prime puntate, l'ultima puntata delle audizioni di X Factor 2017 andrà in onda giovedì 28 settembre alle 21.15. Sarà, per i protagonisti della nuova stagione alla ricerca di un posto nel mondo della musica, l’ultima occasione per conquistare il parere dei quattro giurati, che quest’anno, con l’ingresso di Levante e Mara Maionchi, appaiono particolarmente agguerriti. Chi riuscirà ad avere la meglio nel corso del prossimo appuntamento? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo il divertentissimo post condiviso sui social da Mara Maionchi, che ha deciso di annotare sui social un diverte messaggio postato da Fedez. “Tutti, almeno una volta nella vita, meriterebbero di essere giudicati da @maramaionchi. HXF11”, ha scritto infatti il rapper e la Maionchi, determinata a non dimenticare le sue parole, ha risposto così: “Lo posto perché così te lo posso rinfacciare quando voglio @fedez #grazie”. Se volete visualizzare il botta e risposta social, potete cliccare qui.

I PRIMI TALENTI DELLA STAGIONE

Nel lungo viaggio che da qui a qualche settimana condurrà il pubblico di Sky al Live Show di X-Factor 11, non possono mancare le audizioni, che passo dopo passo aprono le porte ai nuovi talenti, selezionando i protagonisti più meritevoli. Seguiti dai quattro giudici della nuova edizione, Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante, sono già molti i concorrenti che hanno avuto la possibilità di accedere al livello successivo, dimostrando di avere un talento fuori dal comune e il tanto ricercato fattore x. Per il momento, fra le esibizioni più interessanti, non possiamo non ricordare quelle di Noemi Rao, che ha superato lo step delle selezioni con quattro sì, quella di Francesca Giannizzari, che ha sorpreso tutti i presenti eseguendo Your song di Elton John con la sua chitarra, e la performance di Domenico Arezzo, che con la sua versione di Kiss ha guadagnato ben quattro pareri favorevoli. Riusciranno i concorrenti a superare i prossimi step?

