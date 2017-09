ANIMAL UNITED/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Holger Tappe (oggi, 24 settembre 2017)

il film d'animazione nel pomeriggio di Italia 1

HOLGER TAPPE E REINHARD KLOOSS ALLA REGIA

Animals United, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 dsettembre 2017 alle ore 16.00. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 2010 in Germania con il titolo originale Konferenz der Tiere ed è diretta da Holger Tappe e Reinhard Klooss. La trama si base inoltre sul romanzo dello scrittore Erich Kastner, poeta e sceneggiatore tedesco. Fra i doppiatori originali va segnalato l'attore e cantante Thomas Fritsch, mentre per la versione italiana sono presenti diversi nomi riconosciuti sul nostro territorio, da Gianfranco Miranda a Franco Mannella, fino a Luigi Ferraro e Vittoria Febbi. Il film Animals United è stato ideato per il piccolo schermo tedesco, inglese e svizzero grazie alla tecnica 3D. E' presente inoltre una versione tutta britannica della trama, che ha raccolto un cast d'eccezione per il doppiaggio, fra cui James Corden, Vanessa Redgrave, Jason Donovan, Andy Serkis e Joanna Lumley. La critica ha reagito in modo aspro a questo nuovo lavoro di animazione, a partire da Rotten Tomatoes che ha dato una valutazione del 25%. Secondo The Hollywood Reporter, il film ha cercato di emulare altri prodotti internazionali senza ricordarsi la mission principale di divertire il pubblico, concentrandosi invece su una lunga predica eco-ambientale. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ANIMALS UNITED, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La trama di Animals United, si concentra sull'amicizia fra diverse specie africane mosse dalla necessità di sopravvivere. L'ambientazione trasporta infatti lo spettatore fino in Africa, dove Billy, un suricato, si unisce al leone e amico Socrate per risolvere il problema dell'acqua. Alla loro causa si uniranno inoltre Gisela, una giraffa, ed Angie, un'elefantessa, oltre che ad altri animali tipici del luogo ed altri estranei a quelle terre. Un altro gruppo di animali è giunto infatti ad Okavango a bordo di una vasca da bagno, fra cui un diavolo della Tasmania ed un canguro rosso. Il gruppo dovrà affrontare non pochi ostacoli per riuscire nella loro impresa, dato che sono presenti sul loro cammino due tipi di minacce. Da una parte un leopardo che cerca di cacciarli come prede e dall'altra gli esseri umani, che hanno deciso di trasformare il posto in un villaggio vacanze paradisiaco ed hanno costruito una diga che impedisce ulteriormente il flusso naturale dell'acqua.

