Alice Rachele Arlanch/ "Vorrei rifarmi il seno" e la rete già critica la nuova Miss Italia (Che tempo che fa)

Alice Rachele Arlanch, in posa (Lapresse)

ALICE RACHELE ARLANCH DA FABIO FAZIO

Ci sarà anche Alice Rachele Arlanch tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, l’oramai storico talk show condotto da Fabio Fazio e che, in occasione della puntata che inaugurerà la nuova stagione domenica prossima, esordirà in prima serata su Rai 1. La 21enne altoatesina originaria di Rovereto (Trento) è infatti balzata agli onori delle cronache dopo essere diventata la 78esima vincitrice di Miss Italia lo scorso 3 settembre, quando è stata incoronata e ha ricevuto la tanto ambita fascia. Ovviamente, per la giovane modella (alta 1,78 metri e capace di incantare grazie ai suoi occhi verdi) nonché studentessa universitaria si tratterà del debutto ufficiale nel salotto buono di Fazio, ma anche di uno dei primi e più importanti “battesimi” televisivi dopo la vittoria nella serata finale del concorso di bellezza tenutosi nella cornice di Jesolo e mandato in onda da La7. Tuttavia, per la Arlanch (che, curiosamente, condivide con le due precedenti vincitrici di Miss Italia il doppio nome) non dovrebbe essere un problema, dato che nelle finora rare uscite pubbliche ha mostrato comunque un carattere deciso ed è stata già al centro di alcune polemiche.

PRIME CRITICHE PER LA NUOVA MISS ITALIA

Infatti, Alice Rachele Arlanch ha già avuto modo di far parlare di sé negli ultimi giorni e non solamente per le tradizionali interviste di rito che vengono concesse alle vincitrici dello storico concorso di bellezza. La 21enne che vive con la sua famiglia in una mini-frazione chiamata appunto Arlanch e che conta soli 14 abitanti è finita al centro di alcune critiche dopo aver dichiarato a Donna Moderna di volersi rifare il seno: “Non mi piace per nulla e sto pensando di rifarlo” ha detto la Arlanch, puntualizzando però che, prima di sottoporsi a qualunque intervento chirurgico, dovrà trovare il coraggio necessario. A stretto giro di posta, i suoi account su Instagram e Twitter sono stati inondati di critiche e qualche utente ha addirittura esagerato, accusandola persino di essersi montata la testa e prevedendo che il suo prossimo passo sarà quello di lasciare Andrea, il suo attuale compagno, per un calciatore famoso. “Ho già letto questi commenti dei gufi malefici, ma non li temo!” si è limitata a ribattere la bella Alice.

L'INTERVISTA AL SETTIMANALE OGGI

E proprio a proposito di interviste, è molto interessante quella rilasciata pochi giorni fa da Alice Rachele Arlanch al settimanale Oggi e che aiuterà i telespettatori a farsi un’idea della ragazza altoatesina in vista della sua ospitata da Fabio Fazio per Che tempo che fa. Infatti, Miss Italia 2017 ha colto l’occasione per parlare delle sue origini, tra un’infanzia definita “felicissima” in un paesino di appena 14 anime e la voglia però di emanciparsi e di andare via: “Non vedo l’ora di andare a vivere in città e di viaggiare” ha ammesso candidamente la Arlanch, promettendo comunque di completare il proprio percorso universitario che dovrebbe vederla laurearsi infatti in Giurisprudenza. Inoltre, sempre nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata a Oggi, la 21enne ha avuto modo di rivelare anche alcuni dettagli a proposito della storia che da qualche anno la lega al suo compagno Andrea, ammettendo di essersi lasciata con lui dopo qualche incomprensione ma di essere tornata assieme e di essere sempre più innamorata.

